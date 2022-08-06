أحصل عليها الآن.. بعد إعلان وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي منذ قليل، وهو ما رفع معدلات البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وروابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالأسم أو رقم الجلوس.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، منذ قليل وقام بإعلان أوائل الثانوية العامة 2022، ومؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022.

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واعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك، وتتضمن إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، وأيضًا إعلان نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022، وإحصائيات النجاح.

طريقة حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2022

ولمن يبحثون عن كيفية حساب النسبة المئوية لمجموع الدرجات حتى يستطيعون تحديد تنسيق القبول بالجامعات، فيمكنك حتساب النسبة المئوية لدرجات نتيجة الثانوية العامة 2022، عن طريق عملية ضرب القيمة الرقمية فى 100 والقسمة على مجموع الدرجات، على سبيل المثال لو مجموع الطالب 307.5 يتم الضرب فى 100 والقسمة على 410 درجة، ويكون الطالب نجح بنسبة 75%.

كيفية حساب درجات التفوق الرياضي فى الثانوية العامة

تعتبر درجات التفوق الرياضي عامل فارق في زيادة مجموع الثانوية العامة حتى وجدنا في بعض الاعوام طلبة يسجلون مجموع فوق 100% بفضل درجات حافز التفوق الرياضي، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل حصول طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، على درجات التفوق الرياضي للطلاب المشاركين في بطولات الألعاب المختلفة التي نظمتها إدارة التربية الرياضية طبقًا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بخصوص حافز التفوق الرياضي.

وحصل هذا العام 468 طالب من البنين من بين 4468 طالبًا مشاركًا على درجات حافز التفوق الرياضي بواقع عدد 18 لعبة، وحصلت 356 طالبة من الإناث من بين 2636 طالبة على درجات التفوق الرياضي بواقع عدد 16 لعبة.

وتشمل ألعاب البنين مجموعة الألعاب الفردية التالية: سلاح - تنس طاولة – دراجات – كاراتية - ألعاب قوى – سباحة – جمباز - تنس أرضى – ملاكمة – جودو – غطس - مصارعة - تايكوندو، ومجموعة من الألعاب الجماعية التالية: كرة قدم - كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة اليد - الهوكي.

وتشمل ألعاب البنات مجموعة من الألعاب الفردية التالية: سلاح - تنس طاولة – دراجات – كاراتية - ألعاب قوى – سباحة – جمباز - تنس أرضى – جمباز إقاعي -سباحة توقيعية – غطس – تايكوندو، ومجموعة من الألعاب الجماعية ومجموعة من الألعاب الجماعية التالية: كرة قدم - كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة اليد.

عدد طلاب الثانوية العامة 2022

ووفقًا لإحصاءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول أعداد طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي 2021- 2022، فيبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الإجمالي لعام 2022، وفق احصاءات بوابة الثانوية العامة، نحو 649 ألف و387 طالبًا وطالبة لجميع الشعب.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية (أدبي) نحو 256 ألف و366 طالبًا وطالبة.

وسجل إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبة العلمية (علمي) نحو 393 ألف و21 طالبًا وطالبة، بينهم 292 و852 طالبة وطالبة فى شعبة علمي علوم، ويصل عدد طلاب شعبة علمي رياضة إلي 100 ألف و169 طالبًا وطالبة.

موعد تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

ولمن يشعر بالظلم من نتيجة الثانوية العامة 2022، فيحق له تقديم تظلم على المادة التي يشعر أنه ظلم في مجموع درجاتها حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وآليات تقدم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، والتى تبدأ بعد 15 يومًا تبدأ من اليوم الأحد، ويتم سداد رسوم 300 جنيه عن كل تظلم للمادة الواحدة.

جدول إمتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2022

وبالنسبة للطلاب الراسبين في بعض المواد والذي يطلق عليه (الملاحق) فتبدأ إمتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة يوم السبت 20 أغسطس 2022 وتنتهي يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، كما يلي:

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء العام الدراسى الجديد 2022/2023 ليبدأ في 24 سبتمبر المقبل.

وتستمر الدارسة لمدة 35 أسبوعًا، وتنتهى في يوم 8 يونيو 2023.

ويصل عدد أيام الدراسة الفعلية دون أيام الإجازات الرسمية 98 يومًا للفصل الدراسى الأول، و96 يومًا عدد أيام الفصل الدراسى الثانى، بإجمالي 194 يومًا دراسيًا.

وتعتبر أيام امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن عدد أيام الدراسة الفعلية وتُحتسب ضمن نسبة الحضور.

ويتم عقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل موعد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويتم تخصيص الأسبوع الأخير من الدراسة للمراجعة.

وكثر البحث خلال الساعات الأخيرة من قبل ملايين المصريين، والمصريين العاملية بالخارج على روابط نتيجة الثانوية العامة 2022 للأطمئنان على نتيجة أبنائهم، خصوصا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن اعتماد النتيجة، ونحاول نوفر أهم المعلومات التي تم البحث عنها وهي: لينك نتيجة الثانوية العامة 2022، نتيجة الثانوية العامة 2022 الان، أوائل الثانوية العامة 2022، اليوم السابع نتيجه الثانويه العامه، موقع نتيجة الثانوية العامة 2022، نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم، تسريب نتيجة الثانوية العامة 2022، نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2022، موعد نتيجه الثانويه العامه 2022 الاوائل، وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع