نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. ما طرق تقديم التظلمات؟

كشفت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بعد 48 ساعة من خلال موقع الوزارة لمدة 10 أيام.

ما هي طرق التقديم؟

- التقدم بطلب التظلم بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة ولمدة 10 أيام.

- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الإطلاع إلكترونيا.

- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم ( 300 جنيه ) لكل مادة.

- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ما الإجراءات المتبعة بعد التقديم؟

- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ودون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بتموذج الملاحظات.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

بعد طلب التظلم.. ماذا يحدث؟

حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر ع يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

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