بعد قليل.. نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجر برقم الجلوس

يعتيش طلاب الثانوية العامة وزويهم، حالة من التوتر في انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة، بعد اعتمادها أمس الجمعة من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

وانتهت وزارة التربية والتعليم، من تجهيز نتيجة الدور الأول للصف الثالث الثانوى، وقائمة صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمي والأدبي، استعدادًا لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم صور مزعوم أنها تسريب نتيجة الثانوية العامة التي سيعلنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في مؤتمر صحفي، وتباينت المؤشرات رغم عدم التأكد من مصداقيتها داخل تلك الصور المعروضة بين جيدة ومقبولة لطلاب لثانوية العامة.



موعد نتيجة الثانوية العامة 2022



نتيجة الثانوية العامة، وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 صباح اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022 من داخل الكنترولات، تشير إلى اختفاء المجاميع المبالغ فيها 100% وأكثر.

أوائل الثانوية العامة 2022



ومن المقرر يكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الطلاب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، أوائل الجمهورية بمختلف الشعب في الثانوية العامة علمى علوم، والثانوية العامة علمى رياضيات، والثانوية العامة أدبى، كما تضم قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، طلاب الدمج والمكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ادخل على الرابط التالى https://thanwya.emis.gov.eg/

أدخل رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر لك تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

كما تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

كما يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا،

وتظهر للطالب المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

ويبلغ المجموع الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022، نحو 410 درجات.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط عبر موقع الفجر

ادخل على https://natiga.elfagr.org/

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وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد فتح لينك نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التعليم، عبر مقطع فيديو على صفحة الوزارة على فيسبوك، إنه سيتم إتاحة النتيجة على الرابط الرسمي الخاص بالوزارة في تمام الساعة 6 مساء اليوم.

