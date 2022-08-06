مروحيات إسرائيلية تستهدف منزلا من 5 طوابق وتدمره بالكامل غربي مدينه غزة

استهدفت مروحيات إسرائيلية، منذ قليل، منزلًا من 5 طوابق ودمرته بالكامل غربي مدينه غزة، وفقًا لوسائل إعلامية.

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، منذ قليل، بإصابة مواطنين إسرائيليين بجروح طفيفة في مستوطنة نير عوز جنوب القطاع نتيجة سقوط صاروخ.

دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم السبت، في مستوطنات محيط غزة بعد إطلاق دفعة جديدة من القذائف الصاروخية من القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.