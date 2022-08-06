نتيجة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 6/8/2022 بالدوري

يخرج نادي ليفربول إلى مواجهة فولهام اليوم في اللقاء الذي ينطلق مبكرًا ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022 - 2023 مع دقات الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة الثانية والنصف عصرًا حسب توقيت مكة المكرمة في ظل ترقب الجماهير المصريين لما يمكن أن يكون من أهداف محمد صلاح اليوم من أجل نقطة الانطلاق نحو الحفاظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تقاسم مع هيونج مين سون نجم توتنهام في الموسم الماضي وإن كان الريدز على ملعب كرافين تاج يأملون في تحقيق الانتصار الأول بعدما ضاع اللقب منهم بشكل غريب لحساب مانشستر سيتي في الموسم الماضي ولذلك لا يريد يورجن كلوب مدرب الريدز تكرار سيناريو الموسم الماضي من خلال إهدار أي نقطة في بداية الموسم الجديد ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء بعدما لعب أرسنال ضد كريستال بالاس أمس.





نتيجة مباراة ليفربول وفولهام





ويبحث ليفربول ضد فولهام عن تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف حتى يوجه رسالة قوية إلى جميع المنافسين أنه قادر على المضي قدما نحو استعادة اللقب بعدما توج في العام الماضي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي خاصة أنه في اللقاء الودي الأخير أمام ستراسبورج خسر بثلاثية نظيفة لكنه في الوقت نفسه كان قد فاز 3-1 على مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية أو السوبر الإنجليزي كما يحلو للبعض إطلاق عليه.





تشكيل ليفربول ضد فولهام سيعتمد على قوة محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز في خط الهجوم من أجل التسجيل المبكر بعدما رحل عنه ساديو ماني إلى نادي بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي وإن كان كلوب في المؤتمر الصحفي تمنى له التوفيق في التجربة الألمانية.









أما فولهام بقيادة المدرب ماركو سيلفا فقد تعادل 1-1 مع فياريال الإسباني وديا من أجل الاستعداد لليفربول وإن كان ماركو سيلفا من المدربين الذين يجيدون اللعب أمام الكبار وسيعتمد في الأساس على مهاجمه الفذ وصاحب الخبرة الطويلة ماركوفيتش من أجل التسجيل في مرمى الحارس أليسون بيكر.

