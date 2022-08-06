نتيجة مباراة ليفربول وفولهام اليوم بالدوري الإنجليزي

يترقب الجميع في مصر هدف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول وفولهام ضمن لقاءات المرحلة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة في مواجهة قوية لزملاء محمد صلاح من أجل بدء الخطوة الأولى في الدوري الإنجليزي بشكل صحيح خاصة أن يورجن كلوب يعول على فوزه بكأس الدرع الخيرية بعد أداء قوي على حساب مانشستر سيتي قبل انطلاق هذه الجولة وهو ما يجعل الفريق يرغب في تحقيق أداء أمام فولهام الصاعد حديثا لمباريات الدوري الإنجليزي مع مديره الفني ماركو سيلفا ولذلك فإن الفريق يخطط لتحقيق مفاجأة أمام كتيبة محمد صلاح ورفاقه خاصة أن اللقاء يقام على أرضهم وبين جماهيرهم في ظل الحالة الدفاعية التي يجب أن يلعب بها من أجل خطف الفوز لضمان عدم تكرار ما حدث في المواسم الماضية من صعود وهبوط إلى البريميير ليج وهنا تكمن أهمية وقوة هذا اللقاء بعد تعاقد ليفربول مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي في الميركاتو الصيفي لتعويض رحيل ساديو ماني إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.





موعد مباراة ليفربول وفولهام





تنطلق هذه المواجهة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة الثانية والنصف عصرا حسب توقيت مكة المكرمة في لقاء قوي لا يقبل القسمة على اثنين لكلا الفريقين وتنقل من خلال قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي التي تنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





تشكيل ليفربول المتوقع ضد فولهام





في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد وكوناتي.

في خط الوسط: نابي كيتا وفابينيو وتياجو ألكانتارا.

في خط الهجوم: محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز.





تشكيل فولهام المتوقع ضد ليفربول





في حراسة المرمى: لينو

في خط الدفاع: كالوم روبينسون – تيم ريم - توسين أدارابيويو - كيفن مبابو

في خط الوسط: جواو بالينيا – هاريسون ريد - وينستون ريد – أندرياس بيريرا - نيسكينز كيبانو

في خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش









وحاول فولهام الاستعداد بقوة لمباراة ليفربول فخاض مواجهة ودية قوية أمام فياريال الإسباني في البروفة الأخيرة واستطاع التعادل بنتيجة 1-1 وإن كان ماركو سيلفا سيميل إلى الهجمات المرتدة أمام زملاء محمد صلاح من خلال الاعتماد على ماركوفيتش في خط الهجوم.