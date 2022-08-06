عبور 89 سفينة لقناة السويس بحمولات 5.2 مليون طن



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم السبت، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 مليون طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.2 مليون طن.

وأوضح رئيس الهيئة، أن معدلات العبور اليومية عبر قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث ارتفع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة من 48 سفينة قبل مشروع القناة الجديدة إلى 62 سفينة حاليا، مؤكدا أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة ما لم تكن لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ورفع كفائتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية نحو بنائها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وشدد الفريق ربيع على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس تصدرت أولويات أجندة العمل خلال الفترة الماضية واحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي يسير بخطى متسارعة وفق الجدول الزمني المحدد في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة COSCO SHIPPING PISCES بحمولة كلية ٢٠٢ ألف طن، في رحلتها القادمة من المملكة المتحدة والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات OOCL SCANDINAVIAالتي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها ٢٢٠ ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى المملكة المتحدة.

يشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة، سجلت اليوم السبت، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة، حيث عبرت ٢٣ سفينة حاويات و٢٣ سفينة صب، بالإضافة إلى عبور ٢٤ سفينة بضائع عامة ومتعددة الأغراض وأنواع أخرى، فضلا عن عبور ١٤ ناقلة بترول، و٣ ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

وفى وقت سابق ‏أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 سجلت أرقامًا قياسية جديدة، محققة أعلى معدل عبور شهرى فى تاريخ القناة بلغ 2103 سفن، وأعلى حمولة صافية شهرية فى تاريخ القناة 125.1 مليون طن، ما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.

وقال «ربيع»، فى بيان أمس، إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 شهدت عبور 2103 سفن من الاتجاهين، مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضى، بفارق 433 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 25.9%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن، مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضى، بفارق 19.3 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 18.2%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو سجلت 704 ملايين دولار، مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضى، بفارق 172.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 32.4%، مشيرًا إلى ما رصدته التقارير الملاحية خلال شهر يوليو 2022 من طفرة كبيرة فى معدلات عبور مختلف أنواع السفن، مقارنة بذات الشهر من العام الماضى، حيث ارتفعت أعداد ناقلات البترول بنسبة 60.2% لتحقق أعلى إيراد شهرى لناقلات البترول على الإطلاق، وقدره 153 مليون دولار.