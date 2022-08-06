نتيجة الثانوية العامه ٢٠٢٢ رابط سريع برقم الجلوس

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية نتيجة الثانوية العامة 2022، الآن، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى اعلن في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على المواقع بدءًا من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " بوابة الفجر "

وتعلن بوابة الفجر الإلكترونية نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومن بين تلك المواقع موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الفجر الفجر الإلكترونية ، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور ظهورها من هنا .

او من خلال

- الدخول على بوابة الفجر

- يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه

- الضغط على كلمة أيقونة "عرض النتيجة"

- تظهر نتيجة الطالب في الثانوية العامة لعام 2022

رقم واتساب لاستقبال الشكاوى



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم رقم "واتس آب" للشكاوى ولكن يمكن للطلاب وأولياء الأمور استغلال ذلك الرقم للسؤال حول أي مستجدات لنتيجة الثانوية بعد اعتمادها، ويمكن لمن يريد تقديم أي شكوى أو طلب أو استفسار لوزارة التربية والتعليم الاتصال عبر الواتس اب على رقم 01148970610 من 9 صباحا حتى 5 مساءا