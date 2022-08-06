عاجل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 | رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

عاجل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 | رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

ظهرت نتيحة الثانوية العامة حالا عبر بوابة الفجر الإلكترونية وصحيفة اليوم السابع المصرية، وجريدة الوطن المصرية وموقع مصراوي والإلكتروني، وحصلت الصحف المذكورة على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تظهر على اليوم السابع برقم الجلوس، وعن لينك الفجر الذي نوفره لكم في السطور التالية، هو رابط سهل يمكن تحميله بسهولة وظهور نتيجة الثانوية العامة عبر الضغط عليه مباشرة.

رابط نتيجة الثانوية العامة

ومن خلال ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 من الممكن أن يتبع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة التي تم ظهورها الأن عبر بوبة الفجر الإلكترونية، عن طريق متبعة خطوات سهلة وبسيطة خالية من اللينكات المغلوطة والمصطلحات االغامضة لتي ليس لها معنى ولا أساس من الصحة.

ورابط نتيجة الثانوية العامة على الفجر وهو https://natega.elfagr.org/، وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أعلن في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وجاءت مؤشرات وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 مبشرة، حيث كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، عن مؤشرات وإحصائيات نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022، حصل طلاب الشعبية العلمية علوم على نسبة نجاح 78.32% بنتيجة الثانوية العامة 2022، وحصل طلاب شعبة الرياضيات على نسبة 81.10 %، وحصل طلاب الشعبة الأدبية على نسبة نجاح 68.38%، بينما كانت نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 2022 75.04 %.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، يمكنكم الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

عاجل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 | رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع