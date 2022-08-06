نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس | ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة alyoum7

ظهرت الآن.. برقم الجلوس

نشرت عدد من المواقع نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك فور اعلانها من وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية، ليستطع الطلاب الحصول على درجاتهم بالاسم ورقم الجلوس.



نتيجة الثانوية العامة 2022

وفور اعلان نتيجة الثانوية العامة تزايدت عمليات البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022، في ظل سعي الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في نتيجة الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم



وأعلن الدكتور طارق شوقي إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022، للعام الدراسي الحالي 75.04%، ولغت نسبة نجاح شعبة علمي رياضية 81.10%، وشعبة علمي علوم 78.32%، والشعبة الأدبية 68.38%، وأوضح وزير التعليم أنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة للطلاب عبر موقع الوزارة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي https://moe.gov.eg/.

نتيجة الثانوية العامة علي موقع الفجر 2022



وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2022 مع عدد من المواقع الشقيقة مثل اليوم السابع ومصراوي والوطن، وترفع البوابة حاليا نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع.

ويمكن للطلاب الآن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 وتلك الخطوات هي:

- الدخول هنا

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- النتيجة تظهر متضمنة حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني