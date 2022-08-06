اليوم السابع |نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والمجموع الكلي

اعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم الساعة العاشرة صباح اليوم السبت 6 أغسطس 2022 عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك، وتتضمن إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، وأيضًا إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022، وإحصائيات النجاح.

موعد تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022



تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وآليات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، والتى تبدأ بعد 15 يومًا من يوم غدٍ الأحد، ويتم سداد رسوم 300 جنيه عن كل تظلم للمادة الواحدة.

جدول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2022



تبدأ امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2022 يوم السبت 20 أغسطس 2022 وتنتهي يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، كما يلي:

عدد طلاب الثانوية العامة 2022

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الإجمالي لعام 2022 نحو 649 ألفًا و387 طالبًا وطالبة لجميع الشعب.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية (أدبي) نحو 256 ألفًا و366 طالبًا وطالبة.

ويصل إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبة العلمية (علمي) نحو 393 ألفًا و21 طالبًا وطالبة، بينهم 292 و852 طالبة وطالبة في شعبة علمي علوم، ويصل عدد طلاب شعبة علمي رياضة إلى 100 ألف و169 طالبًا وطالبة.

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء العام الدراسى الجديد 2022/2023 ليبدأ في 24 سبتمبر المقبل.

وتستمر الدراسة لمدة 35 أسبوعًا، وتنتهى في يوم 8 يونيو 2023.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ علي موقع الفجر

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2022 مع عدد من المواقع الشقيقة مثل اليوم السابع ومصراوي والوطن، وترفع البوابة حاليا نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع.

ويمكن للطلاب الآن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 وتلك الخطوات هي:

- الدخول هنا

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- النتيجة تظهر متضمنة حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني