استقرار أسعار الذهب اليوم 6 اغسطس تزامنا مع اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، ليسجل ذهب عيار 21 الذي يقيس مستويات سعر الذهب في سوق الصاغة سعر 1070 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت



استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ليسجل ذهب عيار 21 سعر 1070 جنيهًا، كما سجل ذهب عيار 18 سعر 917.25 جنيه، فيما سجل ذهب عيار 24 سعر 1222.75 جنيه، وسجل سعر الجنية الذهب 8560 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم السبت في الدول العربية

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 214.54 ريال.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 187.72 ريال.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 160.90 ريال.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 209.71 درهم.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 183.49 درهم.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 157.28 درهم.

سعر الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.54 دينار.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.35 دينار.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.16 دينار.

اسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من توقعات المحللين، ما قد يدعم استمرار الرفع القوي لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أن الاقتصاد أضاف 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.

لكن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب في إجمالي الأسبوع، بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" إلى تايوان.

وأطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية، في إطار الرد على زيارة "بيلوسي" للجزيرة هذا الأسبوع.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.80% أو ما يعادل 14.50 دولار ليصل إلى 1792.40 دولار للأوقية، وتراجع سعر العقود الفورية 0.91% إلى 1774.95 دولار للأوقية

لكن عقود المعدن النفيس حققت مكاسب تبلغ 0.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.8% عند 106.555 نقطة في الساعة 8:59 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

اسعار الدولار عالميا:



ارتفع الدولار الأمريكي يوم الجمعة محاولا تعويض بعض الخسائر بعد أكبر تراجع يومي في أكثر من أسبوعين، مع تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات الوظائف الأمريكية لتلمس المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.21 بالمئة إلى 105.92 بعد انخفاضه 0.68 بالمئة يوم الخميس، وكان هذا أكبر تراجع له منذ 19 يوليو تموز. وظل أقل بنحو ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوى بلغه في منتصف يوليو تموز.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش والتي توفر مؤشرات على أداء الاقتصاد الأمريكي. ويتوقع خبراء اقتصاد زيادة عدد الوظائف 250 ألفا في يوليو تموز بعد زيادة 372 ألفا في يونيو حزيران.

وانخفض اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.02285 دولار بعد تفوق مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على القلق المرتبط بأزمة طاقة أوروبية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.2156 دولار بعدما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بأعلى معدل منذ نحو 27 عاما للسيطرة على التضخم، لكنه حذر من ركود مطول بدءا من الربع الأخير من هذا العام.

وارتفع الدولار 0.24 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 133.27 ين بعد انخفاضه 0.69 بالمئة يوم الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.69605 دولار في حين سجل الدولار النيوزيلندي 0.6299 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية صعدت بتكوين 2.9 بالمئة إلى 23272.80 دولار.

توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة



قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الذهب في اتجاه صعودي رغم التذبذبات الحادثة في السوق العالمي حاليًا نتيجة تأثير أسعار الفائدة وارتفاع سعر الدولار الذي يلعب والذهب دائما كالقط والفأر في علاقة طردية تميل لكفة الدولار تارة ولكفة الذهب تارة أخرى.

وأرجع محمد عبد الوهاب، التذبذب إلى تضارب في تصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي، حول الاستمرار في التشديد النقدي أو التخفيف، ولكن اليقيني أن الفيدرالي الأمريكي مستمر في سياسة التشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري ليصل بسعر الفائدة إلى 3.5% وفق توقعاتنا من أجل كبح جماح التضخم الأمريكي الذي تخطى أعلى مستوياته في 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.



وأشار محمد عبد الوهاب، إلى أن تصريحات بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، بالتخفيف من سياسة التشديد النقدي عقب السيطرة على التضخم المتوقع لها النصف الأول من 2023 أعطى بريق أمل للمستثمرين في خفض أسعار الفائدة مستقبلًا فاتجهوا للاستثمار في الذهب ما أدى لارتفاع أسعاره عالميًا فارتفع إلى 1770 دولار للأونصة، ثم عاد ليتراجع خلال اليومين الماضيين عقب تصريحات لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي حول أستمرار سياسة التشديد النقدي وارتفاع الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، ما أدى لانخفاضه بشكل طفيف إلى منطقة 1760 دولار، ليعاود الارتفاع اليوم في لحظة كتابة الخبر إلى مناطق 1782 دولار في حالة من التذبذب والشد والجذب، وربما تكون موجة جني أرباح فقط ولكن إذا لم يكسر الذهب حاجز 1805 دولار سيظل في منحدر هبوطي وربما ينخفض ليصحح في مناطق 1740 و1725 دولار للأونصة.