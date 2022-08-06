الصين تفتح تحقيقا في التلاعب بأسعار الفحم

قالت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق في الصين إنها أجرت تحقيقات بشأن أنشطة لرفع أسعار الفحم.

وتم إرسال ثلاثة فرق تحقيق إلى مناطق على مستوى المقاطعة وهي شانشي، ومنغوليا الداخلية وشنشي، التي تعتبر المناطق الرئيسية المنتجة للفحم في البلاد، لتعزيز اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتلاعب بأسعار الفحم.

وبعد التحقيق، اشتُبه في قيام إجمالي 18 شركة فحم بقيادة ارتفاع أسعار الفحم، وأن ثلاثة مراكز تجارية لا تعتمد التسعير الحكومي، حسبما ذكرت الهيئة.

وستواصل الهيئة تعزيز الإشراف على أسعار الفحم وتوجيه الأسعار للعمل ضمن نطاق معقول.

التوسع في إنتاج الفحم:

وأعلنت الهيئة الوطنية الصينية لسلامة المناجم، أن الطاقة الإنتاجية المتقدمة للفحم في البلاد توسعت بإجمالي 490 مليون طن سنويا منذ سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة - خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت - إن 147 منجما للفحم حصلت على المؤهلات اللازمة للطاقة الإنتاجية المتقدمة منذ بداية هذا العام.

ووفقًا للهيئة، شهدت الصين 190 حادث تعدين في الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض 14 في المائة على أساس سنوي، وأضافت الهيئة أنها ستواصل تعزيز إطلاق الطاقة الإنتاجية المتقدمة للفحم على أساس ضمان السلامة، وتعزيز الإشراف على سلامة مناجم الفحم.

أكثر الدول إنتاجا للفحم :

تتصدر الصين قائمة أكبر الدول المنتجة للفحم في العالم، إذ ساهمت بنحو 47% من الإنتاج العالمي للفحم في 2019، وأنتجت الدولة نحو 3.7 مليارات طن فحم خلال ذلك العام، بمعدل نمو سنوي قدره 4%، كما تعتبر الصين أكبر مستهلك للفحم في العالم أيضا، إذ تستهلك نحو 53% من الإنتاج العالمي.

ورغم أن الرئيس الصيني شي جين بينج أعلن في 2020 أن الصين تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني قبل 2060، إلا أن انتقال الدولة لهذه المرحلة سيحدث تدريجيا، وبالتالي فمن غير المتوقع أن ينخفض إنتاج الصين للفحم قريبا.

2- الهند

جاءت الهند في المركز الثاني بحجم إنتاج بلغ 783 مليون طن فحم في 2019، بما يمثل نسبة أقل بقليل من 10% من الإنتاج العالمي للفحم، وتعد شركة «كول إنديا» المملوكة للدولة أكبر شركة لتعدين الفحم في العالم، وتنتج نحو 80% من إجمالي الفحم الذي تنتجه الهند، ولديها أكثر من 360 منجما قيد التشغيل.

3- الولايات المتحدة الأميركية

انخفض إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من الفحم على مدى عدة سنوات، وبلغ 640 مليون طن في 2019، ويعد ذلك أدنى مستوى إنتاج للفحم منذ السبعينيات، وقد أدى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي الرخيص ومصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، إلى انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري من قطاع الطاقة المحلي.

4- إندونيسيا

زاد إنتاج إندونيسيا للفحم بنسبة 12% في عام 2019 مقارنة بعام 2018، واحتلت الدولة المركز الرابع بحجم إنتاج بلغ 616 مليون طن فحم، وتعد إندونيسيا من أكبر الدول المصدرة للفحم في العالم، والصين والهند أهم سوقين بالنسبة لها.

5- أستراليا

جاءت أستراليا في المركز الخامس بحجم إنتاج بلغ 550 مليون طن فحم في 2019، بما يمثل زيادة بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وتعد أستراليا من أكبر الدول المصدرة للفحم في العالم، وكانت منتجات الفحم ثاني أكثر صادرات الدولة قيمة في 2019، بعد خام الحديد ومركزاته.

6- روسيا

أنتجت روسيا 430 مليون طن فحم في 2019، بما يزيد قليلا على 5% من الإنتاج العالمي للفحم في ذلك العام، وتمتلك روسيا ثاني أكبر احتياطي فحم في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، وتمثل أحواض الفحم الواقعة في سيبيريا نسبة كبيرة من موارد روسيا من الفحم، تقدر بـ 162 مليار طن فحم.