اسعار الدولار اليوم السبت 6 اغسطس 2022 بعد ارتفاع 17 قرشا

ستقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم السبت 6 اغسطس 2022، بعدما سجلت اسعار صرف الدولار اقوي ارتفاعات اسبوعية على مدار تعاملات الاسبوع الماضي أمام الجنيه المصري، حيث صعدت بقيمة 17 قرشًا.

أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم:

وجاءت اسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه كالتالي

بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بك كريدي أجريكول: 19.06 جنيه للشراء بزيادة، و19.16 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدولار 17 قرشا:

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ان اسعار الدولار الرسمية سجلت ارتفاعات بقيمة 17 قرشا من مستويات 18.89 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع، ليصل ينهاية تعاملات الاسبوع إلى مستويات 19.06 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

7.3 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات:

وكان البنك المركزي المصري اعلن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 بقيمة 7.3 مليار دولار مرجعا ذلك إلى تراجع صافي التدفقات الداخلة في حساب المعاملات الرأسمالية نتيجة تخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية التى تم سدادها بالكامل وارتفاع فاتورة واردات السلع في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية.

اسعار الدولار ترتفع عالميا:

ارتفع الدولار الأمريكي يوم الجمعة محاولا تعويض بعض الخسائر بعد أكبر تراجع يومي في أكثر من أسبوعين، مع تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات الوظائف الأمريكية لتلمس المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.21 بالمئة إلى 105.92 بعد انخفاضه 0.68 بالمئة يوم الخميس، وكان هذا أكبر تراجع له منذ 19 يوليو تموز. وظل أقل بنحو ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوى بلغه في منتصف يوليو تموز.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش والتي توفر مؤشرات على أداء الاقتصاد الأمريكي. ويتوقع خبراء اقتصاد زيادة عدد الوظائف 250 ألفا في يوليو تموز بعد زيادة 372 ألفا في يونيو حزيران.

وانخفض اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.02285 دولار بعد تفوق مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على القلق المرتبط بأزمة طاقة أوروبية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.2156 دولار بعدما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بأعلى معدل منذ نحو 27 عاما للسيطرة على التضخم، لكنه حذر من ركود مطول بدءا من الربع الأخير من هذا العام.

وارتفع الدولار 0.24 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 133.27 ين بعد انخفاضه 0.69 بالمئة يوم الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.69605 دولار في حين سجل الدولار النيوزيلندي 0.6299 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية صعدت بتكوين 2.9 بالمئة إلى 23272.80 دولار.