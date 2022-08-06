البورصة تربح 34 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي

وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 7%

حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، وسط مكاسب سوقية الاضخم منذ بداية العام.

أداء مؤشرات البورصة الاسبوع الماضي:

وقفز مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 7.19%، مسجلًا 10043.23 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 3.47% ليصل إلى 1911.51 نقطة، وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 4.72%، لينهي التعاملات عند مستوى 2835.89 نقطة.

البورصة تربح 34 مليار جنيه:

أرباحًا سوقية بلغت 34.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل إجمالي رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 663 مليار جنيه، مقابل 628.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 5.6%.

16 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات:

وسجل إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية ارتفاعًا بنحو 16.2 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.551 مليار ورقة مُنفّذة على 199 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.

اسباب ارتفاع البورصة المصرية:

قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ما شهدته البورصة المصرية اليوم من ارتفاعا ملحوظا في مؤشراتها جاء بعد امتثال إدارتها للمتعاملين في تغيير الإدارة التي كانت القائمة، الأمر الذي انعكس بشكل قوى على تعاملات اليوم، فضلا عن التخطيط المستمر حول الجنيه من أجل الوصول لقيمة عادلة له مقابل الدولار.

وأضاف "نافع" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية "CBC"، أن تقرير البنك المركزي الأمريكي الأخير سعي لتحديد سعر عادل للجنيه المصري ليقترب من 23 جنيه مقابل الدولار الواحد.

مؤشرات البورصة تحقق مكاسب قوية نهاية تعاملات الاسبوع

تعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس (نهاية تداولات الأسبوع)، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية قابلها عمليات بيع من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية والأفراد المصريين، وسط ترقب لتسمية رئيس جديد لهيئة الرقابة المالية بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1ر22 مليار جنيه؛ ليبلغ مستوى 9ر662 مليارجنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3ر3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية،فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3ر2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 28ر5 في المائة ليبلغ مستوى 23ر10043 نقطة،كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 29ر2 في المائة ليبلغ مستوى 51ر1911 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/، الأوسع نطاقا الذى زاد بنحو 18ر3 في المائة ليبلغ مستوى 89ر2835 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن العديد من الأسهم الكبرى والقيادية، خاصة الأسهم الكبرى والقيادية التي شهدت نشاطا محموما في الثلث الأخير من جلسة تداولات اليوم، وسط عمليات لتبادل المراكز بين المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية من ناحية، والعربية والمصرية من ناحية أخرى.

وتترقب البورصة المصرية تسمية رئيس جديد لهيئة الرقابة المالية للفترة المقبلة بعد انتهاء فترة تولي الدكتور محمد عمران رئاستها كقائم بالأعمال، والتي تنتهي اليوم.

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه بختام جلسة الأمس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.750 مليار جنيه، ولازال الأداء المتباين يسيطر الاسهم وسط تذبذب الثقة فى مستقبل الأسواق بصفة عامة وترقب بعض التغييرات فى قيادات المنظومة والذى سيؤثر بشكل كبير على شهية المستثمرين وتحملهم المزيد من المخاطرة.



وبختام التعاملات، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 1728 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 11622 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3816 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2725 نقطة.