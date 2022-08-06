تعرف على مؤشرات التنسيق للمرحلة الأولي لشعبة أدبي

نتيجة الثانوية العامة

بدأت مؤشرات التنسيق للمرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة لعام٢٠٢٢ وخلال الساعات الماضية اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة.

ومن المتوقع أن ترتفع أو تتخفض تنسيق الكليات والجامعات الحكومية والخاصة أو الأهلية عن تنسيق السنة الماضية 2021 بنسبة 0.5% ليس أكثر.

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت أن يكون الحد الأدنى 362.5 درجة فأكثر، بنسبة 88.41% للشعبة العلمية فأكثر، وتضم 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة، و328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، وتضم 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة والشعبة الهندسية، و269.5 درجة فأكثر بنسبة 65.7% فأكثر، وتضم 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة، للشعبة الأدبية، حيث يصل إجمالي الطلاب لهذه المرحلة 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 لكليات الأدبي

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359.0.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352.0.

- ألسن كفر الشيخ 350.0.

- سياسة واقتصاد السويس 349.0.

- سياسة واقتصاد بني سويف 344.0.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341.0.

- ألسن عين شمس 340.0.

- ألسن الفيوم 339.0.

- إعلام القاهرة 339.0.

- إعلام المنوفية 336.0.

- ألسن بني سويف 335.0.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0.

- ألسن أسوان 333.0.

- ألسن المنيا 333.0.

- آثار الزقازيق بصان الحجر 332.0.

- ألسن سوهاج 332.0.

- ألسن الأقصر 331.0.

- آثار دمياط 330.0.

- إعلام بني سويف 330.0.

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0.

- آثار عين شمس 329.0.

- الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329.0.

- آثار القاهرة 328.0.

- إعلام جنوب الوادي 326.0.

- آثار ولغات مطروح 325.0.

- آثار الفيوم 325.0.

- آثار أسوان 324.0.

- آثار الأقصر 323.0.

- آثار سوهاج 322.0.