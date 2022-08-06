تعرف على مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لعام ٢٠٢٢

نتيجة الثانوية العامة

بعد أيام قليلة ستعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات 2022 – 2023، بعد استلام نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التعليم.

وكشفت المؤشرات الأولية والإحصائيات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 عن تقارب كبير في نسب وأعداد الناجحين في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، خصوصًا في شرائح مجاميع الطلاب الحاصلين على مجاميع تقع ما بين 100% و90%.

وأوضحت النتيجة، أنه في شعبة العلمي علوم حصل 18525 طالبا على مجموع أعلى من 90%، وبحسب الإحصائيات الأولية فإنه من المتوقع ألا يقل الحد الأدنى لكليات الطب البشري عن 92% و91% لكليات طب الأسنان و88% للصيدلة والعلاج الطبيعي، علما بأن قطاع كليات العلوم الصحية تستوعب أقل من 45 ألف طالب وطالبة متضمنًا أيضًا طلاب كليات التمريض والطب البيطري، وبالتالي فإن الحد الأدنى للقبول في القطاع لن يقل عن 84%.

ويبلغ إجمالي طلاب شعبة العلمي علوم الحاصلين على مجموع أعلى من 85% 42053 طالبا وطالبة، ومن المقرر حسم الحد الأدنى لكليات التمريض والطب البيطري في تنسيق المرحلة الثانية وليست الأولى.

وبالنسبة للقطاع الهندسي حصل 15201 طالب وطالبة على مجموع اعلى من 80% وهو العدد الذي يتحمله قطاع كليات الهندسة وهو أيضًا الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات الهندسة، وحصل 9769 طالبا وطالبة على مجموع من 75% إلى 80% والوصول بحد أدنى متوقع لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ليكون إجمالي طلاب شعبة العلمي رياضة الحاصلين على مجموع من 100% وحتى 75% 24970 طالبا وطالبة.

وفي شعبة الأدبي، بلغ إجمالي الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% 1781 طالبا وطالبة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يقل يتراوح القبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 85% و83%..

الجدير بالذكر أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 155 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 11/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.