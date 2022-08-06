أدهم سليمان: "بدايتي كانت من حفلات الجامعة.. ومحمد عبدالوهاب مطرب وملحن مرعب"

أدهم سليمان في حوار خاص للفجر الفني

مطرب ومُلحن، يمتلك موهبة غناء قوية، الكفاح والإصرار هما مبادئه الذي يستند إليهما.. بدأ مشواره الفني منذ عشرة أعوام، وقام بغناء أغنية كانت وش الخير عليه وفتحت أمامه أبواب النجاح وهى الأغنية الشهيرة يا سمرا حديثي عن الفنان المتألق أدهم سليمان ، حيث احتفل بمرور عشر سنوات على رحلة غنائه من خلال إقامته لحفل مميز بساقية الصاوي وقامت عدسة "الفجر الفني" بالالتقاء بالفنان أدهم سليمان وأجرينا معه حوار مميز عن رحله نجاحه وكواليس بعض أعماله.

وإليكم نص الحوار

كلمنا عن بدايتك؟

بدايتي كانت من حفلات الجامعة وكنا بننظم events بتاعتنا، وبدأ يطلع مننا جيل فيه events planner ومطربين وملحنين وكنا بنجتمع مع بعض ونشتغل مع بعض خلال فترة دراستي في الجامعة.

أدهم سليمان بعدسة الفجر الفني

كيف تقبلت أسرتك قرار الاتجاه للغناء؟

كان عندهم خوف وقلق من المستقبل، لكن أعتقد أن القرار المدروس يفرض نفسها بعد فترة.

هل تتذكر اسم أول أعمالك العنائية؟

‘والله نسيت، بس أنا مش فاكر أول أغنية بالظبط بس في أغنية عندي قديمة أنا بحبها اسمها "كل الناس" كانت بداية محاولة’.

هل يمكن نقديم أغنيتك القديمة في الفترة المقبلة؟



ليه لأ، هى ظريفة أوي بس طبعا هنستغل إمكانيات دلوقتي والخبرة الموجودة ونطلع حاجة أحسن إن شاء الله.

أدهم سليمان ومنار عبد الناصر

أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال مشوارك الفني ؟

كل حاجة صعبة، مفيش حاجة سهلة أبدا، أول حاجة انك تقدر توصل صوتك لأكبر عدد من الناس ودي مشكلة بتواجه كل الناس وحابب أقول يا جماعة متيأسوش، إن شاء الله صوتكم يوصل بس أهم حاجة الاستمرار والإصرار

أنا دلوقتي بعمل حاجة حلوة أنا بحبها وبتكسبني قيمة، فـ أنا حتى لو عملتها بجانب شغل تاني ومبطلتهاش هى مش مخسراني حاجة أنا بتبسط، فـ اتبسطوا.

أدهم سليمان

دايما بنشوف عمرو حسن في حفلاتك وبنشوفك في حفلاته يا ترى ايه السر؟

عمرو زميل كفاح من زمان جدا من أيام جيل الجامعة والـ events planner، لحد دلوقتي لما بنطلع على الإستيدج مبنبقاش اتنين بروفيشنالز ولا اتنين قاعدين في حفلة، بنبقى اتنين بيحبوا يعملوا ده عشان يتبسطوا ويمكن الحمدلله ده سر نجاحنا مع الناس.

أدهم سليمان وعمرو حسن

هل فكرت في الاتجاه للتمثيل ؟

أحب ده جدا، لو في حاجة كويسة اتعرضت عليا تنسابني اه طبعا جدا.

بتحب مين من مطربين الزمن الجميل ولو قدامك فرصة تعمل دويتو مع حد منهم هيكون مين؟

أنا بحب جدا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مُلحن مرعب وبوزيشن مرعب وسابق عصره وبيستفيد من كل التجارب اللي حواليه حتى الشباب الصغيرين، يعني على ما نعرف إحنا كـ جيل صغير بالنسبة للأساتذة الكبار هو كان نقيب الموسيقيين في وقت ما كان الكينج محمد منير بيطلع كارنيه في وقت ما كان الهضبة عمرو دياب بيطلع كارنيه، ودي حاجة كبيرة هو إزاي شاف إن دول هيبقوا عمالقة وازاي شاف إن دول هيبقوا نجوم كبار في زمانهم هو عنده رؤية فظيعة وفعلا مفيش أكبر ولا أحسن ولا أهم من الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير.



غنيت يا سمرا لمين ؟ أو فكرة الأغنية جاتلك ازاى ؟

ولا أي حد، احنا دايما بنتسأل السؤال ده والحقيقة إنه الحاجات اللي بنعملها لحد بتروح لصاحبها وبس ولا بتنزل للناس ولا الناس بتعرفها؛ ينفع أنا أدي لحد هدية وبعدين الحد ده يديها لحد ؟!

فـ أنا لو عملت أغنية لحد مش هنزلها غير لما أستأذنه وده لو فكرت أنزلها لأن دي هديته وحاجته، ودي حاجة حتى على المستوى الشخصي محصلتش كتير معايا يمكن مرة واحدة ولا حاجة.. بس الأغنية بيبقى استفادة من كل خبرات الحياة لو حبيت تتكلم عن مشاعر حزينة كلنا مرينا بـ experience فـ بنتكلم بقى عن إللي حسينا بيه ممكن تكون بتعبر عن الناس مش لازم عن نفسنا، لو حبيت أقول حاجة رومانسية أو فرايحي كل دي بتبقى experience في حياتك.

أدهم سليمان



ما هى مواصفات فتاة أحلام أدهم سليمان ؟

السؤال ده مع الوقت بيتحول لسؤال كوميدي؛ لأنه هو مفيش كده هو اللي بيحصل إن انت بتبقى محتاج حد طيب وبتبقى محتاج حد يكون عنده سعة صدر لظروف شغلك، وانت كمان تديله الاحتواء والأمان وكل حاجة هو يحتاجها لأن ده واجبك عليه لكن مواصفات شكلية وكده لا مش عارف.



أسست فرقة ختم النسر.. هل مستمرين أم انفصلت عنها؟

لا منفصلناش خالص، احنا لغاية دلوقتي على اتصال وفي ناس منهم بتلعب معايا مزيكا لغاية دلوقتي ومكملتش عشان ظروف الحياة مش أكتر هما كل واحد فيهم اللي تتجوز واللي فـ الطبيعي، أنا كـ أدهم هكمل؛ لأن أنا شايف ده شغلي ومش شايف حاجة تانية.. في منهم اللي سافر واللي بقى موظف وظروفه متسمحش لكن هما أصدقاء والفترة اللي عملت فيها ختم النسر من أجمل الفترات في حياتي، فترة أنا بحبها.

أدهم سليمان ومنار عبد الناصر



رأيك في قرار اعتزال نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر ؟

أنا كنت آسف جدا للخبر ده، أحزني الحقيقة.. الأستاذ الكبير القيمة هاني شاكر بس الاسم لوحده كفاية تاريخ كبير حد عاصر أساتذة كبار وصوت من دهب وشرف مصر في محافل دولية وعربية، نقابة المهن الموسيقية اسم عريق مينفعش حد يكون نقيب إلا لما يكون هو كمان يصلح إنه يكون واجهة والأستاذ هاني شاكر هو أفضل من يكون، طبعا مصر إن شاء الله ولّادة وفيها كتير وأساتذة، لكن أنا كنت حزين جدا من الخبر ده.

أهلاوي ولا زملكاوي؟

مليش في الكورة خالص.

أكتر أغنية غنيتها ليها ذكرى حلوة معاك؟

‘التايه’ ليها ذكرى حلوة معايا، مش ذكرى عاطفية أو رومانسية، هى بداية أدهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي ووش الخير عليا.