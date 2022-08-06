السعودية تسدد الايجار عن 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية

الاقتصاد
لجنة الأحياء العشوائية
لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودي

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، أنه تم دفع الإيجار لما يزيد عن 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، بقيمة تتجاوز 243 مليون ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضحت اللجنة أن الدولة تُقدّم حُزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالتنظيم، ويأتي في مقدمتها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 14156 أسرة، كما تم توظيف 213 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 86 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.

يذكر أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى تشمل الأسر الضمانية الساكنين في هذه الأحياء العشوائية التي خُصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل نهاية 2023م.

وتشمل الفئة الثانية أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين تسلّمهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنين الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك فتتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم، منوهة بأنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء التي سوف تتم إزالتها خلال المدة المقبلة.

ونجحت اللجنة بتعاون ملاك وسكان الأحياء العشوائية في إزالة 28 حيًا، وتبقى 4 أحياء هي: المتنزهات، وقويزة، والعدل والفضل، وأم السلم وكيلو 14 الشمالي، التي يتوقع الانتهاء من إزالتها آخر أكتوبر المقبل.

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