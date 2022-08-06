"أمازون" تستحوذ شركة "آي روبوت" المصنعة لمكانس "رومبا"

الاقتصاد
أمازون
أمازون

أعلنت شركة "أمازون"، عن صفقة بقيمة 1،7 مليار دولار تستحوذ بموجبها على الشركة المصنّعة لمكانس "رومبا" الكهربائية الروبوتية، في عملية دمج من شأنها أن تعزز طموحات الشركة لناحية الذكاء الاصطناعي والأدوات المنزلية الذكية.

 

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وأشارت "أمازون" في بيان إلى أنّ شركة "آي روبوت" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا هي شركة عالمية تتولى تصنيع روبوتات وأدوات "منزلية ذكية" حديثة، إذ أطلقت قبل عشر سنوات مكنسة "رومبا" الذاتية التشغيل.


وقال نائب الرئيس الأول للأجهزة في "أمازون" دايف ليمب إنّ "فريق شركة "آي روبوت" أثبت على مدى سنوات عدة كفايته لناحية توفير وسيلة جديدة تتيح للأشخاص تنظيف بيوتهم بواسطة منتجات عملية ومبتكرة جدًا".


ويُفترض أن تحصل صفقة الاستحواذ على موافقة مالكي أسهم الشركة والجهات المنظمة الرسمية.


وستدفع "أمازون" مقابل شراء "آي روبوت" 61 دولارًا للسهم الواحد بالإضافة إلى تكفلها بديون الشركة.


وسيبقى كولين أنغل رئيسًا تنفيذيًا لـ "آي روبوت" بعد استحواذ "أمازون" عليها.
 

وقال المحلل كولين سيباستيان من شركة "بيرد" في مذكرة أرسلها للمستثمرين إنّ عملية الاستحواذ "تعزز اهتمام أمازون ومكانتها في السوق لناحية الروبوتات وأجهزة المنازل الالكترونية، وتبرز قيمة الاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي".
 

وأوضح أنّ الشركة التي تتخذ من ماساتشوستس مقرًا سجلت إنجازات على مدى ثلاثين سنة في مجال تصنيع الروبوت وإنشاء برامج أساسية كبرامج التخطيط والتصفّح.


وتستثمر "أمازون" في الأدوات المنزلية الذكية وتلك التي تستند إلى التشغيل الآلي من خلال استحواذها على شركات عدة من بينها "رينغ" المصنّعة لأجراس المنازل و"كيفا" المتخصصة في الروبوتات المستخدمة داخل المستودعات بالإضافة إلى شركة "زوكس" المطوّرة للمركبات الذاتية القيادة.

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