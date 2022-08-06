نتيجة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب اليوم 06-08-2022 الدوري المصري

اشتعلت معركة الكبار والصغار في الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب اليوم التي ستكون بين الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز حيث من المقرر أن تكون في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة العاشرة مساء حسب توقيت مكة المكرمة في لقاء قوي بعد أن تغيرت الكثير من الأمور داخل نادي المقاولون العرب برحيل محمد عودة عن تدريب الفريق وقدوم شوقي غريب في محاولة جادة وقوية لإنقاذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الأولى في هذا الموسم بعد سوء النتائج مع عودة لكنه يصطدم بفريق طامح إلى إعادة اتزانه مرة أخرى مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس الذي يرغب في المنافسة مع نادي الزمالك على اللقب رغم أن الفريق الأبيض يتبقى له 9 نقاط على حسم اللقب رسميًا بصرف النظر عن نتائج الأهلي وبيراميدز في المباريات المتبقية من الدوري.





نتيجة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب





ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن الزمالك المتصدر بينما المقاولون العرب في المركز السابع عشر والأخير برصيد 25 نقطة فقط وأصبح في موقف لا يحسد عليه من أجل القتال على البقاء في الدوري المصري وعدم الهبوط وما عليه إلا تحقيق نتيجة إيجابية اليوم مهما كانت الظروف والمعوقات والأحداث.









وخسر نادي بيراميدز في الجولة الماضية من نادي الزمالك بثلاثية نظيفة رغم أنه كان قد فاز على الإسماعيلي برباعية نظيفة ثم البنك الأهلي بهدف لكن لم يشفع له نجومه عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد الشناوي أمام الزمالك وسقطوا في فخ الهزيمة الثقيلة.









أما المقاولون العرب فكان قد لعب ضد سموحة وتعادل بنتيجة 1-1 ثم تعادل سلبيا مع الأهلي قبل أن يخسر من فيوتشر بهدف نظيف في الجولة الماضية وهي الهزيمة التي أطاحت بمحمد عودة وأتت بشوقي غريب الذي حرص على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين لتجهيزهم للمرحلة الصعبة من الدوري المصري مطالبا الكبار وأصحاب الخبرات بالتمسك بأمل البقاء مثل محمد سمير وحسن الشامي ومحمود أبو السعود وأحمد علي.

