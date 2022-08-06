فايزر تسعى للاستحواذ على شركة مصنّعة لعلاج فقر الدم المنجلي

توشك "فايزر" الأميركية على التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على "غلوبال بلود ثيرابيوتكس" المصنّعة لعلاج لمرض فقر الدم المنجلي حاز أخيرا المصادقة على استخدامه لدى الأطفال، في صفقة مقدارها خمسة مليارات دولار، وفق ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

و "فايزر" واحدة من أبرز شركات الأدوية المصنّعة للقاحات المضادة لكوفيد-19، وهي تأمل في إنجاز المحادثات مع "غلوبال بلود ثيرابيوتكس" اloقفl آlooل شومrفpمutىكs في غضون أيام، وفق ما أوردت الصحيفة الجمعة نقلا عن أشخاص مطّلعين على المفاوضات.

لكن الصحيفة أشارت إلى سعي جهات أخرى للاستحواذ على "غلوبال بلود ثيرابيوتكس".

والعقار الذي تصنّعه "غلوبال بلود ثيرابيوتكس" لمعالجة مرض فقر الدم المنجلي والذي يتم تسويقه باسم "أوكسبريتا" مصادق على استخدامه لدى المرضى الذين تتخطى أعمارهم 12 عاما لكنّه حاز في كانون الأول/ديسمبر مصادقة لاستخدامه لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و11 عاما.

ويعاني الملايين هذا المرض.

وأتاحت مبيعات "أوكسبريتا" للمختبر تحقيق إيرادات بلغت في الربع الأول 55 مليون دولار (أي بزيادة نسبتها 41 في المئة)، في حين بلغ صافي خسائر الشركة 81،4 مليون دولار.

ومن المقرر أن تنشر "غلوبال بلود ثيرابيوتكس" ومقرها سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الإثنين نتائجها للربع الثاني من العام.

من جهتها، سجّلت فايزر في الربع الثاني من العام زيادة في إيراداتها بنسبة 47 في المئة لترتفع إلى مستوى قياسي بلغ 27،74 مليار دولار، مدفوعة بمبيعات لقاحها المضاد لكوفيد-19 وأقراصها لمعالجة الوباء.

وارتفع صافي أرباحها بنسبة 78 في المئة إلى 9،9 مليارات دولار.

وارتفع سهم شركة "غلوبال بلود ثيرابيوتكس" 33،03 في المئة عند الإغلاق الجمعة إلى 63،84 دولارا لتتخطى القيمة السوقية للشركة أربعة مليارات دولار.

في المقابل، تراجعت أسهم فايزر بنسبة 1،18 في المئة إلى 49،27 دولارا للسهم.