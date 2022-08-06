وزير التعليم: اللي جاب 70% في ثانوية عامة طالب مجتهد

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن رد الفعل العام على نتيجة الثانوية العامة ممتاز من ناحية استيعاب الطلبة وأولياء أمورهم للتغير، وهناك فارق كبير عن العام الماضي، معقبا: " الصبر على التجربة "جاب نتيجة".

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نتائج الثانوية العامة هذا العام أفضل 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن نتائج طلاب الثانوية العامة هذا العام أفضل من العام الماضي وهذا شيء يسعدنا، مشيرا إلى أن ما يحدث مع طلبة الثانوية العامة هو تطوير جزئي، وليس كامل، وطلاب الثانوية العامة الحاليين ظلموا لأنهم قَدِموا من الإعدادية بأسلوب تقييم مختلف، والنظام الحالي يعتمد على التقييم وليس الحفظ.

 الطلاب بيذاكروا بطريقة مختلفة

وأوضح وزير التعليم، إلى أن أسلوب التقييم في الثانوية العامة جعل الطلاب يذاكروا بطريقة مختلفة، وأدرك أن عليه أن يفهم جيدا وليس أن يحفظ جيدا،  منوها أن امتحانات الثانوية العامة في الماضي كانت تقيس قدرة الطالب على حفظ المعلومة وليس فهمها.

 الطالب الذي حصل على 70 % علمي، طالب مجتهد


وأشار إلى أن الطالب الذي حصل على 70 % علمي، طالب مجتهد، معقبا: "المجاميع دي متخضش".
 

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