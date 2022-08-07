الحاصل على المركز الأول شعبة الرياضيات: "نفسي أتخصص في علوم الكومبيوتر" (فيديو)

توك شو
الطالب عمر شريف،
الطالب عمر شريف، الحاصل على المركز الأول شعبة الرياضيات

قال الطالب عمر شريف، الحاصل على المركز الأول شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، إنه علم النتيجة بعد نزولها على موقع وزارة التربية والتعليم بنصف دقيقة، مشيرًا إلى أن كان يتوقع المجموع الذي حصل عليه، ولكن توفيق الله أهم  من أي شيء. 

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الأول شعبة الرياضيات: حصلت على درس واحد في كل مادة

 وتابع "شريف" خلال  حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر تطبيق زوم، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أنه حصل على درس واحد في كل مادة، وكان حريص على المذاكرة أول بأول،  مضيفًا أن  كان يريد أن يدرس الكمبيوتر منذ أن كان في الصف الثاني الاعدادي،  وبعد البحث تأكد بأنها كلية محترمة، ولديها مستقبل، وفرص عمل. 

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الأول شعبة الرياضيات: أحب الكومبيوتر وأريد أن أتخصص في هذا العلم 

ولفت إلى أن يحب علوم الكمبيوتر، ويريد أن يتخصص في هذا الامر، معقبًا: "لما الواحد يتعب في حاجة بيبحها هتكون الحياة أفضل" 

الحاصل على المركز الأول شعبة الرياضيات بالثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم برنامج الحياة اليوم فضائية الحياة الإعلامية لبنى عسل

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