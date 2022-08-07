أسعار الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 8 أغسطس

استقرت أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 7 أغسطس 2022، محققا في تعاملات البنك المركزي 23.18 جنيه للشراء و23.26 جنيه للبيع، في الوقت التي تتجه فيه الانظار إلى اجتماع المركزي الإنجليزي لبحث رفع الفائدة على الجنيه الإسترليني بأعلى وتيبر منذ 1995 لمواجهة التضخم.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الأحد:

سجل الجنيه الإسترليني في بنك الامارات دبي الوطني: 23.15 جنيه للشراء و23.19 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك مصر23.12 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك الاهلي 23.12 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك التجاري الدولي 23.14 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع،

سجل الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس 23.0 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع،

توقعات برفع الفائدة على الجنيه الاسترليني:

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995، اليوم الخميس، حتى مع تصاعد خطر الركود، في محاولة لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح جزءا من الاقتصاد البريطاني.

ويتوقع معظم المستثمرين والاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية، عندما يعلن قراره في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.

وارتفع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا إلى 9.4%، وقد يصل إلى 15% في أوائل عام 2023 وفقا لمؤسسة ريزوليوشن للأبحاث، إذ تتضافر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي.

وفي يونيو قال بنك إنجلترا، الذي رفع بالفعل تكاليف الاقتراض خمس مرات منذ ديسمبر كانون الأول، إنه سيتحرك بقوة إذا أصبحت ضغوط التضخم أكثر ثباتا.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت توقعات التضخم قليلا بين العامة كما اعتدلت خطط التسعير الخاصة بالشركات، مما قد يعطي لجنة السياسة النقدية حجة للالتزام بتحريك سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

ولكن الضغوط على محافظ البنك آندرو بيلي وزملائه اشتدت بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى، مما أدى إلى إضعاف قيمة الجنيه الإسترليني، مما قد يفاقم التضخم.

وقال الخبير الاقتصادي في آي.إن.جي جيمس سميث: "نعلم أنهم قلقون بشأن الجنيه الإسترليني، ولا يريدون في هذا السياق أن يكونوا الطرف الغريب من خلال عدم الانضمام إلى نادي الزيادات بواقع 50 نقطة أساس".

أظهر استطلاع لرويترز نشر يوم الاثنين أن أكثر من 70% من 65 اقتصاديا يتوقعون زيادة بواقع نصف نقطة مئوية.

وفي أحدث توقعاته في مايو، قال بنك إنجلترا إنه لا يتوقع أي نمو تقريبا للاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.