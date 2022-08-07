موعد مباراة اتحاد جدة السعودي ضد ريد بول سالزبورج اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 والقناة الناقلة

يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة اتحاد جدة السعودي ضد ريد بول سالزبورج استعدادًا للموسم الكروى الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



موعد مباراة اتحاد جدة ضد ريد بول سالزبورج



ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة اتحاد جدة ضد ريد بول سالزبورج اليوم الأحد الموافق السادس من شهر أغسطس الجارى في إطار المباراة الودية استعدادًا للموسم الكروى الجديد للفريقين.



وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



ويسعى كل فريق من تحقيق الفوز والانتصار قبل بداية بطولتي الدوري السعودي والدوري الألماني لموسم 2022-2023.



القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة وريد بول سالزبورج



ومن المُنتظر أن تذُاع مباراة اتحاد جدة وريد بول سالزبورج عبر قناة اتحاد جدة الرسمية على اليوتيوب.

