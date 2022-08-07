سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7 اغسطس 2022

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 7 اغسطس، بعد تراجعه خلال تعاملات أمس ليسجل ذهب عيار 21 سعر 1066 جنيهًا، وجاءت الاسعار كما يلي:

سعر الذهب اليوم الأحد

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ليسجل ذهب عيار 21 سعر 1066 جنيهًا، كما سجل ذهب عيار 18 سعر 914 جنيه، فيما سجل ذهب عيار 24 سعر 1212 جنيه، وسجل سعر الجنية الذهب 8528 جنيهًا.

اسعار الذهب عالميا



تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من توقعات المحللين، ما قد يدعم استمرار الرفع القوي لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أن الاقتصاد أضاف 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.

لكن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب في إجمالي الأسبوع، بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" إلى تايوان.

وأطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية، في إطار الرد على زيارة "بيلوسي" للجزيرة هذا الأسبوع.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.80% أو ما يعادل 14.50 دولار ليصل إلى 1792.40 دولار للأوقية، وتراجع سعر العقود الفورية 0.91% إلى 1774.95 دولار للأوقية

لكن عقود المعدن النفيس حققت مكاسب تبلغ 0.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.8% عند 106.555 نقطة في الساعة 8:59 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة

توقع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجورهات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار التذبذب في سوق الذهب خلال هذا الأسبوع وذلك مع التغيرات المستمرة في سعر الذهب في البورصة العالمية بعد تجاوز السعر مستوى 1800 دولار للأونصة ثم تراجعه إلى 1776 دولار وإغلاق السوق عند هذا السعر، مشيرا إلى أن السعر في السوق المصري متأثر بقوة أيضا بحركة الدولار في البنوك.

وعن سبب صعود الذهب ثم هبوطه، أرجح "ميلاد" ارتفاع أسعار الذهب العالمية لمجموعة من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الامريكي حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلي مستوياتها هذا الأسبوع كما انخفض سعر الدولار قبيل تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو مع تصاعد موجة التضخم بالأسواق العالمية وأثار العقوبات الاقتصادية الغربية علي الاقتصاد الروسي، بما دفع الأسواق إلى حالة من التخبط ثم جاء تقرير الوظائف الزراعية في أمريكيا بشكل إيجابي وهو ما تسبب في هبوط الذهب.



كما قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الذهب في اتجاه صعودي رغم التذبذبات الحادثة في السوق العالمي حاليًا نتيجة تأثير أسعار الفائدة وارتفاع سعر الدولار الذي يلعب والذهب دائما كالقط والفأر في علاقة طردية تميل لكفة الدولار تارة ولكفة الذهب تارة أخرى.

وأرجع محمد عبد الوهاب، التذبذب إلى تضارب في تصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي، حول الاستمرار في التشديد النقدي أو التخفيف، ولكن اليقيني أن الفيدرالي الأمريكي مستمر في سياسة التشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري ليصل بسعر الفائدة إلى 3.5% وفق توقعاتنا من أجل كبح جماح التضخم الأمريكي الذي تخطى أعلى مستوياته في 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.



وأشار محمد عبد الوهاب، إلى أن تصريحات بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، بالتخفيف من سياسة التشديد النقدي عقب السيطرة على التضخم المتوقع لها النصف الأول من 2023 أعطى بريق أمل للمستثمرين في خفض أسعار الفائدة مستقبلًا فاتجهوا للاستثمار في الذهب ما أدى لارتفاع أسعاره عالميًا فارتفع إلى 1770 دولار للأونصة، ثم عاد ليتراجع خلال اليومين الماضيين عقب تصريحات لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي حول أستمرار سياسة التشديد النقدي وارتفاع الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، ما أدى لانخفاضه بشكل طفيف إلى منطقة 1760 دولار، ليعاود الارتفاع اليوم في لحظة كتابة الخبر إلى مناطق 1782 دولار في حالة من التذبذب والشد والجذب، وربما تكون موجة جني أرباح فقط ولكن إذا لم يكسر الذهب حاجز 1805 دولار سيظل في منحدر هبوطي وربما ينخفض ليصحح في مناطق 1740 و1725 دولار للأونصة.