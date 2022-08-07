أسعار اللحوم اليوم الأحد 7 اغسطس 2022.. توقعات بارتفاع قريب

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 7 اغسطس 2022، ليسجل سعر كيلو اللحم الكندوز البقري ما بين 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة، وتشهد اللحوم حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى ونستعرض الأسعار فيما يلي:



اسعار اللحوم اليوم



وسجل سعر الفلتو الكندوز نحو 170 جنيهًا للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيهًا، وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 130 و150 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

استقرت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة، حيث سجل الكيلو الكندوز البلدي السوبر 135 جنيها، والكيلو الضاني 125 جنيها، بينما تسجل اللحوم السوادنية بمنافذ الوزارة ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنيه للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنيه، والضأن المبرد 135 جنيه.

اسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين



تلقى الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد ‏التقرير الوارد إلى سيادته بخفض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة نحو 11 جنيه لتصبح 79 جنيه بدلًا من 90 جنيه ، وذلك لتخفيف ‏العبء على المواطن، وأكد التقرير أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة أمن ويكفي كل ‏احتياجات المواطنين.



وكشف التقرير الوارد إلى الوزير عن التزام شركات المجمعات، وشركتي ‏الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى ‏الـ 30% في بعض السلع.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير أحمد كمال إن الشركة القابضة تضخ ‏يوميًا كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مؤكدًا ‏وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي، ‏مشيرًا إلى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت عليه متابعة ‏حركة السلع بها والتدخل في إي لحظة لضخ السلع حال زيادة ‏الطلب عليها.

ارتفاع اسعار اللحوم



كشف عدد من أعضاء شعبة القصابين في الغرف التجارية، أن هناك ارتفاعات في اسعار اللحوم بالمذبح متأثرة بارتفاع تكاليف عمليات تربية المواشي وعلى رأسها زيادة اسعار الاعلاف التى تستحوذ على النسبة الأكبر من تكاليف الانتاج.

وقال سيد النواوي عضو شعبة الغرف التجارية، إن ارتفاع اسعار الأعلاف من ذرة وفول صويا ضغط على زيادة اسعارها في المذبح ليترفع سعر كيلو الكندوز من 126 جنيه للكيلو في بداية شهر يوليو ليتراوح حاليا بين 128 جنيه إلى 130 جنيه بالعظام.

وتابع النووي، أن أسعار كليو اللحم الضاني ارتفع خلال الفترة ذاتها من 155 جنيه ليصل إلى 165 جنيه تسليم المذبح.

أرتفاع اسعار الا علاف إلى 12 الف جنيه:

وسجلت اسعار الاعلاف في مصر ارتفاعات جديدة خلال منتصف يوليو بعد انخفاضات طفيفة؛ليصعدسعر طن الذرة من ٧ الالاف جنيه إلى ٩٥٠٠ جنيه للطن، كما زاد سعر طن فول الصويا إلى ١٢ الف جنيه من ١١ الف جنيه حاليا.

واضاف "النواوي"، ليست ارتفاع اسعار الاعلاف الذي يضغط على زيادة اسعار اللحوم وحده، حيث هناك زيادات في مصاريف النقل بعد ارتفاع السولار، وعمليات تربية المواشي من كهرباء وأجور العمال لتشكل عباء اضافيا على تجار اللحوم بجانب ارتفاع اسعار الاعلاف التى نستورد معظمها من الخارج.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع اسعار الاعلاف ادي إلى زيادة اسعار اللحوم لتصل للمستهلك إلى متوسط 200 جنيه في الكيلو الواحد للكندوز والضاني، بينما كانت تتراوح في عيد الاضحي بين 160 جنيه إلى 170 جنيه، مرجعا تلك الزيادة إلى ارتفاع اسعار الاعلاف.

وتوقع “وهبة” أن استمرار زيادة اسعار الدولار سوف يؤثر على ارتفاع اسعار الاعلاف، وهو ما ينعكس بالتالي على زيادة اسعار اللحوم في السوق المحلي.

وعلى الجاب الأخر، أكد تجار اللحوم ان اسعار اللحوم المستوردة لم تشهد اي ارتفاعات في السوق المحلي، بفضل طرح الحكومة منها كميات اضافية بأسعار مخفضة.

وذكر “ النواوي” أن سعر اللحم البرازيلي استقر عند مستويات 78 جنيه للكيلو خارج منافذ التموين، بينما استقر سعر الكيلو السوداني عند 100 جنيه، والهندي عند 62 جنيه للكيلو.