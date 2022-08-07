أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 7 اغسطس 2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم عند مستوى 29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 33 جنيها تقريباحسب المنطقة، وأشارت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إلي أن سبب الاستقرار يرجع إلى تراجع أسعار الأعلاف في مصر.



أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن



سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 53 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفعت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 50 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الفراخ اليوم





أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 29جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 32 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

سجلت أسعار الفراخ ساسو 50 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض



وأكد "السيد"، أن تراجع أسعار طبق البيض في أرض المزرعة اثر على تراجع أسعار البيض بالنسبة للمستهلك، ليصل سعر طبق البيض الابيض بقيمة تتراوح بين 60 إلى 62 جنيه، وكما انخفض سعر طبق البيض الأحمر للمستهلك إلى 65 أو 76 جنهي كأقصى سعر.

أسعار البيض





تواصل اسعار البيض تراجعها في الاسواق المحلية، مع استمرار طرح الحكومة كميات منه بالاسواق بأسعار مخفضة وفي متناول الجميه للسيطرة على اسعاره بالسوق والتى ارتفعت إلى 80 جنيه للطبق ليباع حاليا في الاسواق عند 58 جنيه.



وأكد "السيد"، أن تراجع أسعار طبق البيض في أرض المزرعة اثر على تراجع أسعار البيض بالنسبة للمستهلك، ليصل سعر طبيق البيض الابيض بقيمة تتراوح بين 60 إلى 62 جنيه، وكما انخفض سعر طبق البيض الأحمر للمستهلك إلى 65 كأقصى سعر.

وقال السيد، إن أسعار البيض في السوق المحلي انخفضت ببورصة الدواجن والبيض، حيث تراجع سعر طبق البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة بقيمة 9 جنيه إلى 56 جنيه، وانخفض سعر طبق البيض الأحمر بقيمة 7 جنيه إلى 60 جنيه.

وأضاف" السيد"، أن أسعار البيض بدأت بالتراجع مع قيام وزارة الزراعة بطرح كميات منه إضافية في الأسواق، وتراجع حجم مشترياته من قبل المستهلكين، ما أدى إلى طرح التجار الكميات المخزنة لديهم خوفا من انهيار الاسعار.

وتراجعت أسعار كرتونة البيض بشكل كبير بعد إطلاق حملة لمقاطعة البيض تحمل إسم “خلية يمشش” بجانب جهود الحكومة فى طرح البيض بأسعار مخفضة من خلال منافذ وزارة الزراعة ووزارة التموين، لينخفض سعر كرتونة البيض بنحو 20 جنيه بعد أن سجلت ارتفاعات تاريخية.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك ركود كبير في الطلب على اللحوم البيضاء؛ وهذا ما دفع أصحاب المزارع لتخفيض أسعار الدواجن للبيع بخسارة، أفضل من استمرار الركود، وجاء ارتفاع أسعار الأعلاف؛ ليزيد العبء على المنتجين، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن في المزرعة، سجلت 27 جنيها للكيلو الواحد؛ لتصل الفراخ إلى المستهلك بسعر ما بين 31 و32 جنيها للكيلو، وهذا السعر أقل من السعر المُرضِي والمناسب، ولكن مع تراجع الطلب على اللحوم البيضاء؛ اتجه المربون إلى البيع بالخسارة، فضلا عن الركود.

ونوه رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن سعر طن الأعلاف ارتفع بأكثر من 2000 جنيه، بعد تعطل الإفراج عن شحنات الذرة المستوردة لأسباب غير معروفة، مشيرًا إلى أن سعر طن الأعلاف وصل إلى 12600 جنيه في بعض الشركات، كما تخطى سعر طن الذرة مستوى الـ 9800 جنيه.



أسعار الأعلاف

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن مستلزمات الإنتاج هي السبب الرئيسي في ارتفاع سعر المنتج النهائي، مشيرًا إلى أن مصر تستود 80% من مدخلات إنتاج الدواجن مثل الذرة والصويا، وأي تحرك في أسعار هذه المنتجات يؤدي إلى ارتفاع سعر الدواجن.



وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الحديث على أن أسعار الاعلاف انخفضت أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن أسعار الاعلاف وصل لـ10650، ثم وصلت لـ12800، أما الآن فسعر العلف يقدر بـ12200، وهذا يعني أن سعر العلف انخفض 600 جنيه، ولكنه في الأساس مرتفع عن السعر المتداول منذ وقت قريب.

ولفت إلى أن أحد أسباب انخفاض سعر الأعلاف في الوقت الراهن بدء خروج المراكب المحملة بالذرة من أوكرانيا، وهذا من شأنه أن يحدث انفراجة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة هي رمانة الميزان في السوق المصري، لأنها تضخ السلع في الأسواق لإحداث توازن في السوق المصري.



وأشار إلى أن أحد أسباب ارتفاع سعر البيض هو ارتفاع سعر العلف، مشددًا على ضرورة الرقابة الصارمة على التجار لضبط الأسواق.