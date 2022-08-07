115 مليون دولار واردات مصر من اللحوم خلال أبريل الماضي

شهدت واردات مصر من اللحوم ارتفاعا فى شهر إبريل الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت قيمة واردات اللحوم نحو 157 مليونا و92 ألف دولار، بينما كانت نحو 85 مليونا و685 ألف دولار فى شهر إبريل عام 2021، بزيادة بلغت 71 مليونا و407 آلاف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات اللحوم كانت ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و115 مليون دولار فى شهر إبريل الماضى، مقابل مليار و157 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 42 مليون دولار.

وشملت قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة كلا من ابقار وجواميس حية بقيمة 23 مليون و136 ألف دولار فى ابريل الماضى، مقابل 7 ملايين و799 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 15 مليونا و337 ألف دولار، إلى جانب واردات التفاح الطازج بقيمة بلغت نحو 30 مليونا و454 ألف دولار فى شهر إبريل الماضى، مقابل 31 مليونا و547 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليون و93 ألف دولار.

وسجلت الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43،6 مليار دولار، مقارنة ب 29،3 مليار دولار عام 2020، و30،5 مليار دولار عام 2019، 29،3 مليار دولار عام 2018، 26،3 مليار دولار عام 2017، 22،5 مليار دولار عام 2016، 22 مليار دولار عام 2015، 27،6 مليار دولار عام 2014. حسب تقرير لوزارة التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية



واكد التقرير على ارتفاع كلا من مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة بنحو 5،5% و2،8%، فضلا عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022، الذي صعد بمعدل نحو 9%، ليبلغ 52،4 نقطة وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022.



وحقق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، موضحا أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39،8 مليار دولار عام 2021، و41،1 مليار دولار عام 2020، و46 مليار دولار عام 2019، 52،6 مليار دولار عام 2018، 40،3 مليار دولار عام 2017، 48،9 مليار دولار عام 2016، 52،4 مليار دولار عام 2015، 46،3 مليار دولار عام 2014



