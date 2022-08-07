جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

تستكمل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2022-2023، مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في المواعيد التالية:



ليستر سيتي - برينتفورد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.



مانشستر يونايتد- برايتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.



وست هام- مانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.



وكان فريق مانشستر سيتي، قد نجح في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الماضي 2021-2002، وبفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ليفربول.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الجديد، كما سيتم بث مباريات اليوم عبر قناة bein sports hd 1 premium، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي، ووست هام بصوت المُعلق المصري علي محمد علي.

