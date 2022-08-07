عاجل.. سواريش يطلب من محمود الخطيب ضم 7 صفقات "سوبر"

الفجر الرياضي
سواريش
سواريش

استقر المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب النادي الأهلي، على بعض المراكز الهامة التي يجب تدعيمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

سواريش يطلب عددا من الصفقات


وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأزمات داخل إدارة الأهلي، والغضب الجماهيري الواسع من جانب جماهير الفريق نحو المدرب الجديد، بعد النتائج السيئة التي حققها الأهلي.
- سواريش يطالب بتدعيم تلك المراكز

 

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وشهدت الفترة الأخيرة اجتماعات مكثفة بين رئيس النادي محمود الخطيب والمدير الفني البرتغالي، والتي طلب من خلالها ضرورة تدعيم المراكز الأتية، حراسة المرمى وقلب الدفاع والجناحين والظهير الأيسر والوسط المدافع بجانب رأس الحربة.


- محمود مرعي يقترب من الأهلي


وأبدت لجنة التخطيط رغبتها في ضم المدافع المصري محمود مرعي، مدافع فريق فيوتشر، الذي ظهر بمستويات مميزة في الفترة الأخيرة التي كانت سببا في الإشادات الكبيرة التي تلقاها اللاعب.
 

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