بعد ارتفاعه الأخير.. تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم 6 اغسطس 2022

استقرت اسعار الدولار اليوم الأحد 7 اغسطس-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 19.08 للشراء، 19.14 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.1 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع،وفى بنك الإسكندرية سجل 19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.06 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

أسعار الدولار اليوم في مصر



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.06 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.08 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.08 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.1 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.1 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.13 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.



اسعار الدولار عالميا:



ارتفع الدولار الأمريكي يوم الجمعة محاولا تعويض بعض الخسائر بعد أكبر تراجع يومي في أكثر من أسبوعين، مع تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات الوظائف الأمريكية لتلمس المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.21 بالمئة إلى 105.92 بعد انخفاضه 0.68 بالمئة يوم الخميس، وكان هذا أكبر تراجع له منذ 19 يوليو تموز. وظل أقل بنحو ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوى بلغه في منتصف يوليو تموز.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش والتي توفر مؤشرات على أداء الاقتصاد الأمريكي. ويتوقع خبراء اقتصاد زيادة عدد الوظائف 250 ألفا في يوليو تموز بعد زيادة 372 ألفا في يونيو حزيران.

وانخفض اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.02285 دولار بعد تفوق مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على القلق المرتبط بأزمة طاقة أوروبية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.2156 دولار بعدما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بأعلى معدل منذ نحو 27 عاما للسيطرة على التضخم، لكنه حذر من ركود مطول بدءا من الربع الأخير من هذا العام.

وارتفع الدولار 0.24 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 133.27 ين بعد انخفاضه 0.69 بالمئة يوم الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.69605 دولار في حين سجل الدولار النيوزيلندي 0.6299 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية صعدت بتكوين 2.9 بالمئة إلى 23272.80 دولار.



وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من توقعات المحللين، ما قد يدعم استمرار الرفع القوي لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أن الاقتصاد أضاف 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.

لكن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب في إجمالي الأسبوع، بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" إلى تايوان.

وأطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية، في إطار الرد على زيارة "بيلوسي" للجزيرة هذا الأسبوع.