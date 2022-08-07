رسميًا - كاشيما الياباني يفسخ عقد فايلر مدرب الأهلي السابق

أعلن نادي كاشيما أنتلرز الياباني فسخ عقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي بعد الهزيمة من فريق سانفريس هيروشيما في بطولة الدوري.

كاشيما يعلن رحيل فايلر

وكتب النادي الياباني في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ بعد محادثات تم التوصل لصيغة فك الارتباط مع المدرب السويسري فايلر وفسخ التعاقد بالتراضي”.

وكان فريق كاشيما أنتلرز قد تعرض للهزيمة من نظيره سانفريس هيروشيما بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الياباني، وهو ما دفع إدارة النادي في التفكير برحيل فايلر عن تدريب الفريق.

ترتيب الدوري الياباني

وفشل كاشيما في تحقيق أي انتصار خلال آخر 5 مباريات في الدوري الياباني حيث تعادل في ثلاثة مباريات وخسر مباراتين بجانب خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين اليابانية بالهزيمة من ناجويا جرامبوس.

ويحتل كاشيما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الياباني برصيد 40 نقطة هذا الموسم وبفارق ثماني نقاط عن صدارة بعد مرور 24 جولة.