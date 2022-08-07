توقعات تنسيق الجامعات 2022 شعبة "علمي رياضة"

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تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022، حصل طلاب الصف الثالث الثانوي على نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بعدما ترقبوها لفترات طويلة وسط حالة من القلق والخوف، يوم أمس، بعدما كشفتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعلنتها للجميع عبر موقعها الرسمي وبعض المواقع الأخرى.

تنسيق الجامعات 2022

ويترقب طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي تنسيق الجامعات 2022 بعدما حصلوا على نتائجهم وعرفوا نسبتهم المئوية، وإطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

تنسيق الجامعات 2022 علمي رياضة

واستقبلت كليات الهندسة بالجامعات الحكومية ضمن تنسيق الجامعات 2022 قرابة الـ20 ألف طالب، وهو نفس عدد الطلاب بالأعوام الماضية، حيث وصل عدد الحاصلين على مجموع أقل من 85% علمي رياضة قرابة الـ8931، بينما عدد الحاصلين على مجموع أقل من 90% هو 6818 علمي رياضة إضافة إلى حصول 948 على 95%.

تنسيق الجامعات 2022 ظهور 

وقبل ظهور تنسيق الجامعات 2022  حصل 4514 على 90% لأقل من 95%، وبذلك من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للكليات الهندسة يتراوح من 84% لـ85%، ويليها كليات الحاسبات والمعلومات بنسبة اقل بنحو 0.5%.

التقديم في تنسيق الجامعات 2022

ويمكن لطلاب الثاوية العامة بعدما حصلوا على نتيجة الشهادة الثانوية 2022 التقديم بروابط تنسيق الجامعات 2022 المتوفرة على العديد من الروابط الصحيحة والدقيق.

مؤشرات وتوقعات تنسيق الجامعات 2022 " علمي رياضة"

 

هندسة القاهرة 356

هندسة عين شمس 349

هندسة الإسكندرية 347

هندسة طنطا 344

هندسة المنصورة 355

هندسة دمياط 354

هندسة كفر الشيخ 342

هندسة الزقازيق341

هندسة المنوفية بشبين الكوم 340

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340

هندسة بور سعيد 338

هندسة حلوان 336

هندسة بنها 335

هندسة السويس 334

هندسة بنها بشبرا 333

هندسة سوهاج 332

هندسة حلوان بالمطرية 331

هندسة بني سويف 329

هندسة الفيوم 329

تنسيق الجامعات 2022 وقلق الطلاب

وانتاب بعض طلاب الصف الثالث الثانوي حالة من القلق بسبب النتائج التي حققوها، والتي جاءت ضعيفة إذا ما قورنت بالأرقام المعتادة من قبل، إلا أن الدكتور طارق شوقي اكد أن النتائج ضعيفة الدرجات في الحقيقة مبشرة.

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