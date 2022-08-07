توقعات تنسيق الجامعات 2022 شعبة "علمي رياضة"
تنسيق الجامعات 2022، حصل طلاب الصف الثالث الثانوي على نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بعدما ترقبوها لفترات طويلة وسط حالة من القلق والخوف، يوم أمس، بعدما كشفتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعلنتها للجميع عبر موقعها الرسمي وبعض المواقع الأخرى.
تنسيق الجامعات 2022
ويترقب طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي تنسيق الجامعات 2022 بعدما حصلوا على نتائجهم وعرفوا نسبتهم المئوية، وإطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.
تنسيق الجامعات 2022 علمي رياضة
واستقبلت كليات الهندسة بالجامعات الحكومية ضمن تنسيق الجامعات 2022 قرابة الـ20 ألف طالب، وهو نفس عدد الطلاب بالأعوام الماضية، حيث وصل عدد الحاصلين على مجموع أقل من 85% علمي رياضة قرابة الـ8931، بينما عدد الحاصلين على مجموع أقل من 90% هو 6818 علمي رياضة إضافة إلى حصول 948 على 95%.
تنسيق الجامعات 2022 ظهور
وقبل ظهور تنسيق الجامعات 2022 حصل 4514 على 90% لأقل من 95%، وبذلك من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للكليات الهندسة يتراوح من 84% لـ85%، ويليها كليات الحاسبات والمعلومات بنسبة اقل بنحو 0.5%.
التقديم في تنسيق الجامعات 2022
ويمكن لطلاب الثاوية العامة بعدما حصلوا على نتيجة الشهادة الثانوية 2022 التقديم بروابط تنسيق الجامعات 2022 المتوفرة على العديد من الروابط الصحيحة والدقيق.
مؤشرات وتوقعات تنسيق الجامعات 2022 " علمي رياضة"
هندسة القاهرة 356
هندسة عين شمس 349
هندسة الإسكندرية 347
هندسة طنطا 344
هندسة المنصورة 355
هندسة دمياط 354
هندسة كفر الشيخ 342
هندسة الزقازيق341
هندسة المنوفية بشبين الكوم 340
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340
هندسة بور سعيد 338
هندسة حلوان 336
هندسة بنها 335
هندسة السويس 334
هندسة بنها بشبرا 333
هندسة سوهاج 332
هندسة حلوان بالمطرية 331
هندسة بني سويف 329
هندسة الفيوم 329
تنسيق الجامعات 2022 وقلق الطلاب
وانتاب بعض طلاب الصف الثالث الثانوي حالة من القلق بسبب النتائج التي حققوها، والتي جاءت ضعيفة إذا ما قورنت بالأرقام المعتادة من قبل، إلا أن الدكتور طارق شوقي اكد أن النتائج ضعيفة الدرجات في الحقيقة مبشرة.