أعلى سعر لبيع وشراء الدرهم الاماراتي في مصر اليوم الأحد

الاقتصاد
الدرهم الاماراتي-
الدرهم الاماراتي- ارشيفية


سجلت اسعار الدرهم الأماراتي في السوق المصري اليوم الاحد بداية تعاملات الاسبوع استقرار في البنوك لتبلغ في متوسط تعاملاتها نحو 5.19 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

 

أسعار الدرهم الأمارتي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022:


سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   الأهلي:
وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  الأهلي إلى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   مصر  :
وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   مصر  إلى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الامارات دبي الوطني 
وصل سعر الدرهم الأماراتي في بنك الأمارات دبي 5.2 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  الاستثمار العربي:
وصب سعر الدرهم الاماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 إلى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  العربي الافريقي: 
وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  العربي الافريقي إلى 5.12 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  الاسكندرية:
وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في   بنك الاسكندرية إلى 5.19 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  قطر الوطني:
وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  قطر الوطني إلى 5.18 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   كريدي اجريكول:
وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   جريدي اجريكول إلى 5.17 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

 

أعلي سعر لشراء  الدرهم الأماراتي  


سجل اعلي سعر  لشراء الدرهم الأماراتي اليوم الاحد 7 اغسطس 2022، في بنك الأهلي ومصر عند 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.


اقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي:


سجل اقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي اليوم  الأحد 7 اغسطس 2022، في بنك  المصرف المتحد عند 5.21 جنيه للبيع.


اعلي سعر لبيع الدرهم الأماراتي:


سجل  اعلي سعر لبيع الدرهم الاماراتي اليوم  الأحد 7 اغسطس 2022، في بنك  كريدي أجريكول عند 5.22 جنيه للبيع.


 سعر الريال السعودى اليوم


سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم


سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 59.82 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. 

 

وأعلن البنك المركزي المصري تسجيل الاحتياطات النقدية للبلاد هبوطا  جديدا خلال يوليو الماضي؛ لتواصل تراجعتها منذ تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم إن الاحتياطي النقدي للبلاد تراجع بقيمة 232 مليون دولار  بصفة مبدئية خلال يوليو  الماضي ليصل إلى 33.375 مليار دولار مقارنة بنحو 33.143 مليار دولار.

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