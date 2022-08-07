أعلى سعر لبيع وشراء الدرهم الاماراتي في مصر اليوم الأحد



سجلت اسعار الدرهم الأماراتي في السوق المصري اليوم الاحد بداية تعاملات الاسبوع استقرار في البنوك لتبلغ في متوسط تعاملاتها نحو 5.19 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الأمارتي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022:



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الأهلي:

وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الأهلي إلى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك مصر :

وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك مصر إلى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الامارات دبي الوطني

وصل سعر الدرهم الأماراتي في بنك الأمارات دبي 5.2 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الاستثمار العربي:

وصب سعر الدرهم الاماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 إلى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك العربي الافريقي:

وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك العربي الافريقي إلى 5.12 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الاسكندرية:

وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الاسكندرية إلى 5.19 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك قطر الوطني:

وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك قطر الوطني إلى 5.18 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك كريدي اجريكول:

وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك جريدي اجريكول إلى 5.17 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدرهم الأماراتي



سجل اعلي سعر لشراء الدرهم الأماراتي اليوم الاحد 7 اغسطس 2022، في بنك الأهلي ومصر عند 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.



اقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي:



سجل اقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي اليوم الأحد 7 اغسطس 2022، في بنك المصرف المتحد عند 5.21 جنيه للبيع.



اعلي سعر لبيع الدرهم الأماراتي:



سجل اعلي سعر لبيع الدرهم الاماراتي اليوم الأحد 7 اغسطس 2022، في بنك كريدي أجريكول عند 5.22 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم



سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم



سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 59.82 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وأعلن البنك المركزي المصري تسجيل الاحتياطات النقدية للبلاد هبوطا جديدا خلال يوليو الماضي؛ لتواصل تراجعتها منذ تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم إن الاحتياطي النقدي للبلاد تراجع بقيمة 232 مليون دولار بصفة مبدئية خلال يوليو الماضي ليصل إلى 33.375 مليار دولار مقارنة بنحو 33.143 مليار دولار.