تعرف على أنواع حسابات التوفير في البنك الأهلى وأعلى عائد

يصدر بالبنك الأهلى المصري أنواعا مختلفة من حسابات التوفير تخاطب مختلف شرائح العملاء من العملاء العاديين، والشباب، وأصحاب المعاش، والمدخر الصغير، بفائدة متغيرة من حساب إلى آخر، وبحسب دورية صرف العائد.

ويحدد البنك 4 دوريات لصرف العائد حسب رغبة العميل وهي شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية، ومع كل دورية صرف عائد أطول يحظى العميل بزيادة طفيفة في معدل العائد، ولكن يربط البنك الفائدة بشكل أكبر على حسب كل شريحة، فيزيد العائد بشكل تدريجي حسب قيمة الشريحة، ونستعرض فيما يلي أنواع حسابات التوفير في البنك الأهلي المصري بعد تثبيت الفائدة:

1- حساب التوفير العادي:

- الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

- من ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه: لا يحصل العميل على أي فائدة.

- الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 3% سنويا على دورية صرف العائد الشهرية، و3.05% سنويا على دورية صرف العائد ربع السنوية، و3.10% سنويا على دورية صرف العائد نصف السنوية، و3.20% على العائد السنوي.

- الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4% سنويا على دورية العائد الشهري، و4.05% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.10% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.20% على العائد السنوي.

- الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.5% سنويا على العائد الشهري، و4.6% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.65% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.75% على العائد السنوي.

- الشريحة الرابعة أكثر من نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا على العائد الشهري، و4.85% سنويا على العائد ربع السنوي، و5% سنويا على العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا على العائد السنوي.

2- حساب توفير المستقبل:

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه، ولكن احتساب الفائدة يبدأ من فوق 3 آلاف جنيه.

- يقدم للشباب من سن 16 عاما إلى 50 عاما، ودون مصاريف على مدار العام ولكن في الشمول المالي يتم الإعفاء من الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

- سعر الفائدة: يتراوح بين 4.75% سنويا للعائد الشهري، و4.80% سنويا للعائد ربع السنوي، و4.85% سنويا للعائد نصف السنوي، و5% سنويا للعائد السنوي.

3- حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز:

- الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه، ولا يتم احتساب أي عائد على الرصيد أقل من 3 آلاف جنيه.

- تتراوح نسب الفائدة حسب قيم شريحة الحساب.

أ - من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه: 5.25% سنويا.

ب - من فوق 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه: 4.25% سنويا.

ج - من فوق 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: 3.5% سنويا.

د - أكثر من 100 ألف جنيه: 3% سنويا.

4- حساب توفير المعاش:-

يصرف فوائد سنوية بنسبة 5.25%.

وقرر البنك الأهلي المصري الإبقاء على سعر الفائدة على جميع حسابات التوفير لديه بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها في 19 مايو الجاري رفع سعر الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم.

وجاء قرار البنك المركزي الأخير بعد ما رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 21 مارس الماضي.

وتثبيت البنك الأهلي لسعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع جاءت بعد استمراره في طرح شهادة 18% والشهادات البلاتينية باختلاف آجالها دون تغيير بعد قرار المركزي الأخير.

وعن شهادات الادخار تخصص 8 بنوك شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع يبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاتها لمخاطبة كافة شرائح المجتمع المختلفة في قدرتهم على استثمار أموالهم بالبنوك من حدود منخفضة.

وكانت بنوك الأهلي ومصر وناصر الإجتماعي والأهلي الكويتي، والتعمير والإسكان، وQNB الأهلي وHSBC والبركة رفعت سعر الفائدة على شهادات الادخار لديها لتصبح أعلى عائد مقدم لكافة شرائح المجتمع.

ويأتي رفع الفائدة على الشهادات بهدف تحفيز العملاء على ادخار أموالهم ودعم السياسة النقدية في محاربة التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار من خلال تفضيل المواطنين الادخار عن الشراء.

وتتيح هذه البنوك مزايا متعددة للعميل بإمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 90% من إجمالي قيمة الشهادة، أو بطاقة ائتمانية لتقسيط المشتريات بضمان الشهادة، وكذلك إمكانية كسرها في حال رغبة أي عميل استرداد أصل الشهادة بشرط بعد مرور 6 شهور من شرائها وخصم نسبة من العائد الذي حصل عليه مسبقا طبقا للتعليمات المنصوص عليها.