مرتضى منصور يرحب بنجمي الأهلي في قناة الزمالك

رحب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك باثنين من نجوم الأهلي السابقين للعمل في قناة الزمالك في الفترة المقبلة بعد أن تم الاستغناء عن خدماتهما داخل قناة الأهلي.



وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد عمارة تم طرده من الأهلي لأنه ينتقد بعض تصرفات مجلس الخطيب".



وأضاف: "كذلك إبراهيم عبدالصمد ابن خالة هناء حمزة، تم طرده من الأهلي بعدما كانت ابنة هناء قريبة من الانضمام لفريق الطائرة في نادي الزمالك".



وتابع: "مصطفى يونس توجه جماهير الأهلي له السباب بسبب عمله في قناة الزمالك".



واختتم منصور تصريحاته قائلا: "الباب مفتوح أمام عمارة وعبدالصمد للعمل في قناة الزمالك، أهلًا بهما في أي وقت".



موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة مساء الثلاثاء المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين في بطولة الدوري المصري.



ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة حصدها من 29 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات.