كيفية التنسيق وخطوات التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة 2022

يستعد طلاب الثانوية العامة لـ تنسيق الجامعات 2022 ومع الاستعداد لذلك تم الكشف بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية في أكتوبر القادم.

الجامعات الأهلية 2022

تشمل الجامعات الأهلية 2022 كلًا من جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

موعد الدراسة في الجامعات الأهلية 2022

تبدأ الدراسة ببعض البرامج في هذه الجامعات في العام الدراسي الجديد 2022/2023.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة سوف تدخل في نظام التنسيق الحكومي، من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة.

خطوات تنسيق الجامعات الأهلية 2022

يقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب، والالتحاق بهذه الجامعات سيكون بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المُتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

فيما يتصل بمصروفات الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية فستكون مصروفات البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية الجديدة تعادل التكلفة الفعلية للعملية التعليمية للطلاب، حيث لا تسعى هذه الجامعات إلى تحقيق أرباح من ممارسة العملية التعليمية، بل تستهدف فقط تحقيق القدرة على انتظام التشغيل بكفاءة عالية، وتحقيق الجودة الشاملة، والشراكة مع الجامعات الأجنبية المُتميزة، وكذلك دعم الجامعات الحكومية الأم، من خلال تخصيص جزء لها من صافى المبالغ المتبقية من تشغيل الجامعات الأهلية، الجامعات ستقدم منحًا للطلاب المتفوقين وفقًا لمجموعة من الضوابط تعلن عنها كل جامعة وتتراوح المصاريف من 50 إلى 100 الف حسب كل تخصص

هيئة التدريس في الجامعات الأهلية 2022

تمت الموافقة على الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعات الأهلية الجديدة؛ بما يساعد على تنفيذ البرامج الدراسية البينية، وتحديثها بشكل دوري، ودعم العلاقة بين البرامج الدراسية وفرص التوظيف بالسوق المحلي والإقليمي والدولي.

تم تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجامعة، النائب الأول هو نائب أكاديمي يشرف على عمداء القطاعات الثلاثة (الطبية، الهندسية، الأدبية والإنسانية)، ونائب رئيس الجامعة للابتكار والتوظيف، ونائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي.

تم الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من الجامعة الحكومية الأم والجامعات الأخرى للتدريس بالجامعات الأهلية بما يساهم في زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس، ويمكن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الدولية، وخبراء الصناعة والمجالات المهنية المختلفة من ذوي الخبرة المُتميزة لإلقاء محاضرات عامة، والمشاركة في الأنشطة العلمية المختلفة.

البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية 2022

جامعة المنصورة الأهلية ومقرها مدينة جمصة:

تقدم العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برامج (المُختبرات الطبية، تقنيات الأشعة، الرعاية الطبية العاجلة الحرجة، الاحصاء ونظم المعلومات)، وتقدم كلية الهندسة برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد)، وتقدم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامجي (ريادة الأعمال الإلكترونية، التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية)، وتقدم كلية الآداب والعلوم (برنامج المساحة والجيومعلوماتية).

جامعة المنوفية الأهلية ومقرها بمحافظة المنوفية:

تقدم برنامجين دراسيين للعام الجامعي 2022/2023، حيث تقدم كلية الهندسة ( برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية)، وتقدم كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي (برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة).

جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور:

تقدم العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الهندسة برامج (الهندسة الكهربية والتحكم، الهندسة الكهروميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، هندسة وإدارة مواقع التشييد، هندسة نظم الاتصالات، الإسكان والتصميم)، وتقدم كلية علوم الحاسب برامج (الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، المعلوماتية الطبية، تكنولوجيا الشبكات المحمول)، وتقدم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برامج (إدارة الأعمال والعلاقات العامة، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولي، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)، وتقدم كلية الفنون البصرية والتصميم برامج (التصميم الداخلي والأثات، فنون الميديا والإعلان، النحت والتشكيل المعماري)، وتقدم كلية الطب والجراحة تقدم (برنامج الطب والجراحة العامة).

شرق بورسعيد ومقرها مدينة سلام مصر الجديدة بمحافظة بورسعيد:

تقدم الجامعة برنامجين لبدء الدراسة بهما، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

الزقازيق الأهلية ومقرها مدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان:

تقدم العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وكلية الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وكلية التجارة تقدم برامج (إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات)، وكلية الهندسة تقدم برنامجي (الميكاترونكس، هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد)، وكلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، المعلوماتية الطبية، نظم معلومات الطيران).

جامعة قنا الأهلية ومقرها مدينة قنا:

تقدم الجامعة برنامج دراسي من خلال كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة).

جامعة أسيوط الأهلية ومقرها مدينة أسيوط الجديدة:

تقدم العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان برنامج (طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج الصيدلة Pharm D، وتقدم كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج (هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول)، وتقدم كلية الألسن واللغات (برنامج اللغة الإنجليزية، برنامج اللغة الفرنسية، برنامج اللغة الألمانية)، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برامج (الاقتصاد، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية)، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج (علوم الحاسب، نظم المعلومات، الذكاء الإصطناعي، علوم البيانات، الحوسبة والمعلوماتية الحيوية)، وتقدم كلية العلوم والتكنولوجيا برامج (تصنيع وسلامة الغذاء، الكيمياء الطبية، علوم وتكنولوجيا النانو، البيولوجيا الجزئية).

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ومقرها مدينة الإسماعيلية الجديدة:

تقدم العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة العامة، وتقدم كلية الفم والأسنان برنامج (الطب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة برنامج (الصيدلة Pharm D)، وتقدم كلية التمريض برنامج (علوم التمريض)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية برنامجي (تكنولوجيا المُختبرات الطبية، إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية)، وتقدم كلية الهندسة برنامج (هندسة الذكاء الاصطناعي)، وتقدم كلية التجارة الدولية واللغات برنامجي (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية).

جامعة حلوان الأهلية ومقرها عين حلوان بالقاهرة:

تقدم العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية برامج (المُختبرات الطبية، الأشعة والتصوير الطبي، تركيبات الأسنان، الأجهزة الطبية الحيوية)، وتقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات برنامجي (المعلوماتية الطبية، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي)، وتقدم كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجي (الإعلان الرقمي، التصميم الداخلي)، وتقدم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال برامج (الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، معلوماتية الأعمال والتحويل الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد نظم ذكاء وتحليل الأعمال)، وتقدم كلية الهندسة برامج (الروبوتات والميكاترونيات، الإلكترونيات التطبيقية، الأنظمة الذكية، المصانع الرقمية، العمارة والتصميم البيئي، تنسيق المواقع والتصميم العمراني، وتقدم كلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).

جامعة الإسكندرية الأهلية ومقرها محافظة الإسكندرية:

تقدم العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية الفم والأسنان (برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة Pharm D) وتقدم كلية الهندسة برامج (العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات) وتقدم كلية علوم الحاسب والبيانات برنامجي (الأمن السيبراني، الأنظمة الذكية)، وتقدم كلية العلوم (برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة).

جامعة بني سويف الأهلية ومقرها مدينة بني سويف الجديدة:

تقدم العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة)، وكلية الفم والأسنان تقدم (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وكلية العلاج الطبيعي تقدم (برنامج العلاج الطبيعي)، وتقدم كلية الهندسة تقدم برنامجي (الطاقة الجديدة والمستدامة ـ التصميم المعماري والعمارة الرقمية)، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تقدم برامج (الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، المعلوماتية الطبية)، وكلية العلوم تقدم برنامج (علوم المواد والتكنولوجيا والسينمائي)، وكلية الإعلام تقدم برنامج (الإنتاج التليفزيوني والسينمائي)، وكلية التجارة تقدم (برنامج نظم ومعلومات الأعمال)، وتقدم كلية الآداب برنامجي (علم النفس الإكلينيكي، المساحة والخرائط ونظم المعلومات)، وكلية التمريض تقدم (برنامج التمريض)، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تقدم برنامج (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).

جامعة المنيا الأهلية ومقرها مدينة المنيا الجديدة:

تقدم كلية الصيدلةبرنامج الصيدلةD ـpharm

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