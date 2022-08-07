نتيجة ومتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد وستهام اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز
يقدم موقع الفجر الرياضي متابعة مباراة فريق مانشستر سيتي أمام وستهام في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023 اليوم الاحد الموافق 7 أغسطس 2022.
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وستهام اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لندن الأولمبي.
ويرغب بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في تحقيق انطلاقه جيدة بالموسم الجديد بعد الفوز على وست هام.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد وست هام
في حراسة المرمى: إيديرسون.
خط الدفاع: جواو كانسيلو – ناثان آكي – روبين دياز – كايل واكر.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا – رودريجو هيرنانديز – كيفين دي بروين.
خط الهجوم: جاك جريليتش – إيرلينج هالاند – رياض محرز.
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووستهام
ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القنوات المفتوحة الآتية:
قناة TVPlay Sports
التردد: 11804 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 4A
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A
قناة Rah-e-Farda Tv
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E