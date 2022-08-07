أمطار رعدية ورمال بهذه المناطق اليوم.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية

أمطار رعدية بهذه المناطق اليوم.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

يبحث عدد كبير من القراء عن طريق محركات جوجل عن حالة الطقس في العديد من المحافظات، ويقومون بالبحث والإطلاع لمعرفة المتغيرات الجوية ودرجات الحرارة اليومية، وتقدم بوابة «الفجر» الإلكترونية للمتابعين الكرام تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد ارتفااع في درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارًا علي كلا من (القاهرة الكبري، الوجه البحرى، السواحل الشمالية)، شديد الحرارة علي كلا من (جنوب سيناء،جنوب البلاد)، مائل للحرارة رطب علي باقي انحاء البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ارتفاع نسبة الرطوبة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح بين ( 4:2 )درجات، مما يؤدي إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل.

نشاط الرياح

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح علي بعض المناطق في الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

أمطار رعدية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى احتمالية سقوط أمطار رعدية علي كلا من (حلايب– شلاتين– بعض المناطق جنوب سيناء) وتكون حدوث هذه الأمطار علي فترات متقطعة، وقد تصاحب ذلك أتربة ورمال مثارة.



سبب سقوط الأمطار اليوم

وكشف خبراء الأرصاد أن سبب سقوط الأمطار يرجع إلى ارتفاع الحزام المدارى لأعلى والذى يتسبب فى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، وقد تؤدى إلى حدوث السيول على منابع النيل فى إثيوبيا والسودان والحدود الجنوبية لمصر.



شبورة مائيه

اوضحت هيئة الأرصاد الجوية وجود شبوره مائية في الفترة من 3 إلى 6صباحا علي الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرة الجوية بشكل يومى واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع درجات الحراره واضطراب الظواهر الجوية وهي كالتالي:

1– عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

2– الالتزام بالظل خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا) لتجنب الاصابة بضربات الشمس.

3– ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وذات الالوان الفاتحة.

4– الحرص علي شرب المياه والمشروبات الباردة اثناء اليوم وخاصة عند الوجود خارج المنزل.

5– تجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية

كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات توخى الحذر والقيادة بهدوء والالتزام بالسرعات المقررة، لانتشار الشبورة المائية التى قد تُخفض من الرؤية أثناء القيادة حرصا على سلامة المارة والركاب.



ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن وانحاء الجمهورية وهي كالتالي:

القاهرة 34 للعظمى و25للصغرى

المنصورة 35 للعظمى و25 للصغرى

الزقازيق 35 للعظمى و25 للصغرى

الإسكندرية 30 للعظمى و24 للصغرى

بلطيم 30 للعظمى و25 للصغرى

شبين الكوم 34 للعظمى و25 للصغرى

دمياط 33 للعظمى و26 للصغرى

بورسعيد 32 للعظمى و25 للصغرى

وادي النطرون 35 للعظمى و24 للصغرى

طنطا 34 للعظمى و25 للصغرى

مطروح 31 للعظمى و24 للصغرى

دمنهور 34 للعظمى و24 للصغرى

الإسماعيلية 36 للعظمى و24 للصغرى

السويس 35 للعظمى و24 للصغرى

العريش 32 للعظمى و24 للصغرى

نويبع 39 للعظمى و27 للصغرى

طابا 38 للعظمى و27 للصغرى.

الطور 36 للعظمى و26 للصغرى

الفيوم 37 للعظمى و24 للصغرى

شرم الشيخ 41 للعظمى و29 للعظمى

مرسي علم 40 للعظمى و28 للصغرى

بنى سويف 37 للعظمى و24 للصغرى

المنيا 38 للعظمى و23 للصغرى

أسيوط 37 للعظمى و23 العظمى

سوهاج 39 للعظمى و25 للصغرى

قنا 42 للعظمى و27 للصغرى

الوادي الجديد 43 للعظمى و26 للصغرى

شلاتين 38 للعظمى و29 للصغرى

أسوان 43 للعظمى و29 للصغرى

ادفو 43 للعظمى و28 للصغرى

أبو سمبل 42 للعظمى و28 للصغرى

شلاتين 38 للعظمى و29 للصغرى