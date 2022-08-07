نتيجة ومتابعة مباراة برشلونة ضد بوماس اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 في نهائي كأس خوان جامبر

يقدم موقع الفجر الرياضي متابعة مباراة فريق برشلونة أمام بوماس في نهائي بطولة كأس خوان جامبر اليوم الاحد الموافق 7 أغسطس 2022.

موعد مباراة برشلونة ضد بوماس اليوم الاحد 7 أغسطس 2022



ومن المقرر أن تنطلق أحداث مواجهة برشلونة وبوماس أونام، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجاري، بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الكامب نو.

وخاض العملاق الكتالوني جولة مفيدة وقوية في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأها بسداسية في مرمى فريق إنتر ميامي، ثم الفوز في الكلاسيكو الودي أمام ريال مدريد بهدف نظيف، ليواجه اليوفنتوس في مباراة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويختتم جولته الناجحة بفوز على حساب ريد بول نيويورك بهدفين نظيفين.





تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوماس أونام

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.



خط الدفاع: أروخو، جاريا، كريستنسن، جوردي ألبا.



خط الوسط: بوسكيتس، جافي، دي يونج.



خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، عثمان ديمبلي.



- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوماس أونام



ومن المقرر أن تذيع شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المواجهة الحاسمة بين برشلونة وبوماس أونام في كأس خوان جامبر، غير شاشتها على التردد التالي:

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500.





تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة برشلونة وبوماس

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القنوات المفتوحة الآتية:

قناة TVPlay Sports

التردد: 11804 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 4A

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

