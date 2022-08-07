نتيجة ومتابعة مباراة برشلونة ضد بوماس اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 في نهائي كأس خوان جامبر
يقدم موقع الفجر الرياضي متابعة مباراة فريق برشلونة أمام بوماس في نهائي بطولة كأس خوان جامبر اليوم الاحد الموافق 7 أغسطس 2022.
موعد مباراة برشلونة ضد بوماس اليوم الاحد 7 أغسطس 2022
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مواجهة برشلونة وبوماس أونام، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجاري، بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الكامب نو.
وخاض العملاق الكتالوني جولة مفيدة وقوية في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأها بسداسية في مرمى فريق إنتر ميامي، ثم الفوز في الكلاسيكو الودي أمام ريال مدريد بهدف نظيف، ليواجه اليوفنتوس في مباراة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويختتم جولته الناجحة بفوز على حساب ريد بول نيويورك بهدفين نظيفين.
تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوماس أونام
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: أروخو، جاريا، كريستنسن، جوردي ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس، جافي، دي يونج.
خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، عثمان ديمبلي.
- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوماس أونام
ومن المقرر أن تذيع شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المواجهة الحاسمة بين برشلونة وبوماس أونام في كأس خوان جامبر، غير شاشتها على التردد التالي:
التردد: 11334
الاستقطاب: أفقي
معدّل الترميز: 27500.
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة برشلونة وبوماس
ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القنوات المفتوحة الآتية:
قناة TVPlay Sports
التردد: 11804 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 4A
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A
قناة Rah-e-Farda Tv
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E