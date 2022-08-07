مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر اليونايتد 7-8-2022 يلا شوت الدوري

يلا شوت الجديد مانشستر يونايتد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون مباشر يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره برايتون في لقاء قوي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث ينطلق على ملعب أولد ترافورد في الساعة الثالثة والنصف عصرا حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وفيه يسعى مان يونايتد إلى تحقيق الفوز الأول له في البريميير ليج للسير على خطى الكبار مثل توتنهام الذي اكتسح ساوثهامبتون برباعية مقابل هدف وأرسنال الذي فاز على كريستال بالاس بثنائية نظيفة بينما تعادل ليفربول مع فولهام بنتيجة 2-2 ولذلك فإن الشياطين الحمر سيلعبون من أجل الفوز مع المدرب الجديد إريك تين هاج الذي تولى المسؤولية خلفا لسولشاير في محاولة لإنقاذ الفريق حتى بعد الأزمة المفتعلة مع كريستيانو رونالدو في هذا الموسم لإصراره الشديد على الرحيل خلال الميركاتو الصيفي رغم أنه عاد وأعلن استعداده للمشاركة في هذا اللقاء لعدم جاهزية مارسيال.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون





تشكيل مانشستر يونايتد ضد برايتون سيكون هجوميا في المقام الأول من خلال وجود جادون سانشو بعد رحيل بول بوجبا إلى يوفنتوس الإيطالي وذلك رغم أن فترة الإعداد كانت النتائج فيها مخيبة بالتعادل مع رايو فاليكانو بنتيجة 1-1 ثم الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدف نظيف لكن الفريق لديه الأمل في تجاوز برايتون اليوم بفضل الخبرات التي يمتلكها بين صفوفه.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون





ويسعى مان يونايتد إلى تجاوز عقبة برايتون من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بشكل مبكر خاصة أنه في الموسم الماضي لم يحقق آمال وطموحات جماهيره وفشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا ومن هنا تتجه الأنظار إلى ملعب أولد ترافورد لمتابعة رفاق كريستيانو رونالدو في هذه الليلة.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم





أما فريق برايتون مع المدرب جراهام بوتير فهو خصم صعب الترويض خاصة أنه يمتلك بين صفوفه عددا مميزا من اللاعبين قادرين على تحقيق الفارق أمام الشياطين الحمر مثل ويلباك وموباي وتروسير بعدما كان قد فاز في مباراة ودية على إسبانيول الإسباني بخماسية مقابل هدف وهو ما يعكس قوة الفريق الهجومية بجانب الطريقة المميزة التي يلعب بها في الحالة الدفاعية من خلال التحول إلى 5-4-1 في حالة فقدان الكرة.





البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

