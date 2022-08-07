تنسيق الجامعات 2022 | تعرف على مؤشرات القبول لكليات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2022، يبحث الطلبة وأولياء أمورهم خلال الساعات القليلة الماضية عن مؤشرات القبول لكليات المرحلة الأولى بشكل خاص، ولا سيما بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي شهدت نسب نجاح شبيهة للعام الماضي.

تنسيق الجامعات 2022

واعتلى تنسيق الجامعات 2022 اهتمام الباحثين عبر المحركات البحثية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعدما جاءت النتائج ضعيفة إذا ما قورت بسنوات قبل كورونا، ما أوجد حالة من القلق بشأن الدرجات والنسب المئوية.

تنسيق الجامعات 2022 والنتائج

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إحصاء شهادة إتمام الثانوية العامة 2021/2022، ومقارنة نسب فئات المجموع مع العام الماضي 2021، وذلك وسط توقعات بهبوط مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 لتناسب النتائج.

رسالة وزير التربية والتعليم بشأن تنسيق الجامعات 2022

وطمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء أمورهم قبل إعلان تنسيق الجامعات 2022 مؤكدا أن مجموع 70% لو حصل عليه طالب فهو أمر وصفه بـ "جيد جدا".

وتنشر بوابة الفجر مقارنة بين نسب مجموع نتائج الشهادة الثانوية 2022 والعام الماضي، في السطور التالية:

بلغ مجموع الطلاب الحاصلين على نسب من 95% لأقل من 100%، في 2022 0.53%، بينما العام الماضي 0.49%، كما وصل إجمالي الطلبة الحاصلين على مجموع من 90% لأقل من 95%، 4.76%، مقارنة بـ 4.18% في 2021.

وبلغت نسب الحاصلين على مجموع من 85% لأقل من 90%، خلال العام الجاري 6.99%، مقارنة بـ6.86% العام الماضي، ومن 80% لأقل من 85%، بلغت نسبة الطلاب الحاصلين عليها عام 2022 نحو 9.68%، مقارنة بـ 10.06% 2021.

وتمكن 11.94% من الطلاب في الحصول على مجموع من 75% لأقل من 80%، خلال 2022 مقارنة بـ 12.52% العام الماضي.، فيما بلغت نسب الطلاب الحاصلين على 15.10% من 70% لأقل من 75%، مقارنة بـ16.08% العام الماضي.

وقبل إعلان تنسيق الجامعات 2022 أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي 75.04%، وسط توقعات بهبوط درجات التنسيق.

وبلغت نسب النجاح في الشعبة العلمية علوم 78.32%، وفي الشعبة العلمية رياضيات 81.10%، وفي الشعبة الأدبية %68.38 ، كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات من البنين والبنات بإجمالي 689745 طالبا وطالبة "306081 طالبا - 383664 طالبة".

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

ووصل مجموع الطلاب والطالبات الحاضرين "275657 طالبا - 333434 طالبة "بإجمالي 609091 طالبا وطالبة، في حين وصل عدد الناجحين بإجمالي 457062 طالبا وطالبة.

توقعات تنسيق الجامعات 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي أظهرت ارتفاع الحدود الدنيا لقبول طلاب شعب العلمي بالكليات عن نتائج تنسيق الجامعات 2022 العام الماضي من 1% لـ2% تقريبا.

وتشير التوقعات إلى انخفاض الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2022 بشأن قبول طلاب شعبة الأدبي بالكليات عن العام الماضي، بنسبة 0.5% لـ1% عن تنسيق العام الماضي.، وتأتي الزيادة في ظل ارتفاع مجاميع طلاب شعب علمي رياضة وعلوم، عن نسب العام الماضي، مع انخفاض أعداد ونسب النجاح لطلاب الشعبة الأدبية.

تنسيق الجامعات 2022 وكليات القبول بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2022 من المتوقع أن يسجل الحد الأدنى للقبول في الطب من 374 إلى 376 درجة بنسبة متوقعة من 91.2% لـ91.7% تقريبا، كما يتوقع أن يسجل الحد الأدنى لطب الأسنان 372 درجة بنسبة 90.7%، وكليات العلاج الطبيعي 366 درجة بنسبة 89.2% على الأقل، والصيدلة 365 درجة بنسبة 89%.