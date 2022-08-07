أعلى سعر لبيع وشراء الريال القطري في مصر اليوم الأحد

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت أسعار الريال القطري  في السوق المصري اليوم الاحد 7  اغسطس 2022 بداية تعاملات الاسبوع استقرار في البنوك لتبلغ في متوسط تعاملاتها نحو  5.17 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

 

أسعار  الريال القطري في جميع البنوك المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022:


سعر الريال القطري اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في البنك المركزي:


سجل سعر الريال القطري اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في البنك المركزي  نحو 5.17  جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  الأهلي:


وصل سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  الأهلي إلى 4.89جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   مصر  :


وصل سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   مصر إلى 4.89جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الامارات دبي الوطني:


وصل سعر الريال القطري  في بنك الأمارات دبي 5.13 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في  بنك المصري الخليجي


وصل سعر الريال القطري  في  البنك المصري الخليجي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 إلى 4.89 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  العربي الافريقي: 


وصل سعر الريال القطري  المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  العربي الافريقي إلى4.89جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الاسكندرية:


وصل سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الاسكندرية إلى 4.82 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  قطر الوطني:


وصل سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  قطر الوطني إلى  4.85 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك كريدي اجريكول:


وصل سعر الريال القطري  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   جريدي اجريكول  إلى 4.83 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع.

 

أعلي سعر لشراء  الريال القطري  اليوم الأحد 7 اغسطس 2022:


سجل اعلي سعر  لشراء الريال القطري  اليوم الاحد 7 اغسطس 2022، في بنك الأهلي ومصر عند  4.89جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

 

اقل سعر لبيع الريال القطري  اليوم الأحد 7 اغسطس 2022:


سجل اقل سعر لبيع الريال القطري  اليوم  الأحد 7 اغسطس 2022،  في بنك كريدي اجريكول بقيمة 5.19 جنيه.

 

اعلي سعر لبيع الريال القطري  اليوم الاحد 7 اغسطس 2022:


جاء اعلي سعر لبيع الريال القطري  اليوم الاحد 7 اغسطس 2022 في  بنك مصر والأهلية 5.25 جنيه.

 

أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 7 أغسطس 2022: 


سجل في البنك الاهلي: 59.75 جنيه للشراء و62.30 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر:59.75 جنيه للشراء و62.30 جنيه للبيع.

سجل في البنك التجاري الدولي: 60.14 جنيه للشراء و62.38 جنيه للبيع.

سجل في بنك قطر الوطني: 57.78 جنيه للشراء و62.35 جنيه للبيع.

سجل في المصرف المتحد:57.78 جنيه للشراء و62.35 جنيه للبيع،

سجل في بنك الكويت الوطني: 58.58 جنيه للشراء و62.57 جنيه للبيع

 


وكانت ارتفعت اسعار صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري على مدار تعاملات الأسبوع بقيمة 58 قرشا ليصل إلى مستويات 62.10 قرشا للشراء، و62.54 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع مقابل 61.48 جنيه للشراء، و61.96 جنيه للبيع بداية تعاملات الأسبوع

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الأحد 7 اغسطس 2022:
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاهلي:

5.19جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر:

5.19جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك العربي الافريقي:

5.12جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناة السويس:

5.18جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاسكندرية:

5.19جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك كريدي أجريكول:

5.17جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.


كانت أسعار الدرهم الإماراتي ارتفعت بقيمة 5 قروش ليصل بنهاية تعاملات الأسبوع بالبنك المركزي إلى 5.19 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع.

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