إرشادات هامة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2022 عند كتابة رغبات التنسيق

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كتابة رغبات التنسيق
كتابة رغبات التنسيق

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من النصائح والإرشادات للطلاب حول طرق كتابة وترتيب الرغبات الخاصة بالكليات مع بدء عملية التنسيق.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نصائح وإرشادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول كتابة الرغبات الخاصة بالكليات، وجاء ذلك من خلال منشور لوزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهي على النحو التالي:-

نصائح وإرشادات التربية والتعليم للطلاب عند كتابة رغبات التنسيق

- يجب على طلاب الثانوية العامة 2022 الحذر عند كتابة الرغبات في عملية التنسيق.

- التأكد من كتابة كافة فروع الكليات، بالجامعات المختلفة، التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- على الطالب الحفاظ على (الرقم السري) الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه والمحافظة عليه جيدا.

- عند كتابة الرغبات، يجب الحذر من الكيانات الوهمية، والالتزام بالمعاهد والجامعات المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للوزارة التالية:

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا). 

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا). 

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا). 

تظلمات الثانوية العامة 2022 

ومن المقرر أن تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الإثنين الموافق 7/8/2022، فتح باب تقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك عقب مرور 48 ساعة، من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك وفقا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنّ قبول التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022، من غدا 8 أغسطس ولمدة 10 أيام مقبلة، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 18 أغسطس، والتقديم سيكون عبر الإنترنت من خلال رابط على موقع التربية والتعليم، وذلك مقابل 300 جنيه رسوم على كل مادة.

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