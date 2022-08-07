عاجل.. المقاومة الفلسطينية تعلن تصديها للطيران الإسرائيلي في خان يونس

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت المقاومة الفلسطينية مساء يوم الأحد تصديها للطيران الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب القطاع بإطلاق صاروخ مضاد للطيران.

 

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه، اليوم الأحد، إن يتابع الجهود المبذولة من أجل وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

 

وقد أعلن مسؤول فلسطيني، أن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة رويترز.

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مستودعيْ أسلحة بحرية تم وضعها في منازل نشطاء من القوة البحرية لحركة الجهاد في قطاع غزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأصيب مواطنون إسرائيليون بجروح طفيفة في مستوطنة نير عوز جنوب القطاع نتيجة سقوط صاروخ.

 

ودوت صفارات الإنذار، صباح يوم السبت، في مستوطنات محيط غزة بعد إطلاق دفعة جديدة من القذائف الصاروخية من القطاع.

 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية. 

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

مواد متعلقة

الإمارات والسعودية تعلنان الاثنين عيد الفطر

إيران تعرض أحدث صواريخها الباليستية في يوم القدس

"الدفاع الروسية": إسقاط طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية

ننشر جداول امتحانات الدور الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالمنوفية (صور)

جونسون‭ ‬من‭ ‬كييف‭: ‬ نتعهد‭ ‬بمساعدة‭ ‬زيلينسكي‭ ‬ونؤكد‭ ‬تضامننا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الأوكرانى‭ ‬

عاجل.. ضبط مسن لاعتدائه على رجل دين مسيحى أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

"مصر ترحب بضيوفها" التأشيرة السياحية لـ180 جنسية.. و78 أخرى اضطرارية.. تعرف على التفاصيل

إصابة إسرائيلي بجروح في عملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتسيون"

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة عودة رينيه فايلر لتدريب الأهلي

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 6-8-2022 الدوري المصري

الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم عبر هذا الرابط

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهرت youm7

نتيجة الثانوية العامة 2022 | ننشر روابط الاستعلام وطريقة الحصول على درجات المواد الدراسية

عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب بسبب التوضيح الأخير

هربا من سواريش.. مهاجم الاهلي يطلب الرحيل آخر الموسم

عاجل.. حقيقة تحرك الأهلي لحسم صفقة الدينامو