نتيجة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد اليوم بالدوري

يستضيف ملعب لندن الأولمبي مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد الليلة التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الأول من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث من المقرر أن تكون في الساعة الخامسة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة السادسة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة حيث يسعى بيب جوارديولا مدرب مان سيتي لتحقيق الفوز على الهامرز من أجل الاستمرار في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للعام الثالث على التوالي خاصة أن المنافس المرشح لمقارعته وهو ليفربول كان قد تعادل 2-2 مع فولهام في الجولة الأولى أمس فيما انتصر توتنهام على ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف ونفس الأمور لتشيلسي الذي فاز بهدف نظيف على إيفرتون ولذلك فإن هذه الموقعة على صفيح ساخن.









قبل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد خسر فريق بيب جوارديولا كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف لذلك يريد السيتي تجاوز أموره وعدم الوقوف في محطة الخسارة أمام ليفربول رغم أنه يصطدم بديفيد مويس الذي يجيد اللعب على أرضه وبين جماهيره بعدما كان قد تعادل مع لانس الفرنسي بهدف لكل فريق في إطار الاستعداد لهذه الموقعة.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد وست هام يونايتد





في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: جون ستونز وجواو كانسيلو وكايل والكر وروبين دياز.

في خط الوسط: كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا ورودري.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند ورياض محرز وجاك جيريليش.









ولعب مانشستر سيتي قبل مباراة وست هام يونايتد مع بايرن ميونخ وديا وفاز بهدف نظيف قبل أن يخسر من ليفربول ولذلك فإن جوارديولا سيواصل اللعب على فكرة الضغط على وست هام من أجل تسجيل هدف مبكر في ملعب لندن الأولمبي خاصة أن طوال أمد اللقاء قد يمكن ديفيد مويس من تحقيق هدفه.









أما ديفيد مويس في مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد فإنه سيعتمد على قوة مايكل أنطونيو وسعيد بن رحمة من أجل اختراق دفاعات السيتي خاصة أن طريقة 3-4-3 التي يلعب بها أتت بثمارها في الموسم الماضي أمام مان سيتي من قبل.