تعرف على اقسام كلية اداب 2022.. أبرزها “اللغات الشرقية”
اقسام كلية اداب 2022، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، مما جعلها تتصدر تريند جوجل، عقب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وبدء تنسيق الكليات 2022.
وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، افضل اقسام كلية اداب 2022، وذلك لمساعدة الطلاب في الاختيار وفقًا لتوجهاته وطموحاته، فبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة يصبح التنسيق محط اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى التعرف على الكليات المختلفة بأقسامها.
اقسام كلية اداب 2022
ويوجد العديد من الأقسام المختلفة التي تتواجد بكليات الأداب في الجامعات المختلفة، وهي على النحو التالي:-
اقسام كلية اداب 2022 جامعة القاهرة
اللغة العربية
اللغات الشرقية.
اللغة الانجليزية.
اللغة الفرنسية.
اللغة الألمانية.
اليونانية واللاتينية.
اللغة اليابانية.
اللغة الإسبانية.
اللغة الصينية.
اللغة الإيطالية.
المكتبات والوثائق والمعلومات.
الاجتماع.
علم النفس.
الفلسفة.
الجغرافيا.
التاريخ.
قسم اللغة الروسية.
اقسام كلية اداب جامعة عين شمس
اللغة العربية
اللغة الانجليزية
اللغة العبرية
اللغات الشرقية
اللغة الفرنسية
الحضارة الاوروبية
الجغرافيا
التاريخ
الدراسات الفلسفية
علم النفس
علم الاجتماع
الاثار
الارشاد السياحى
الارشاد السياحي الفرنسي
علوم الاتصال والاعلام
المكتبات والمعلومات
الدراما والنقد المسرحي
اقسام كلية اداب 2022 جامعة حلوان
قسم اللغة العربية.
قسم اللغة الفرنسية.
قسم اللغة الإنجليزية.
قسم اللغة الألمانية.
قسم اللغة الإيطالية.
قسم اللغة الإسبانية.
قسم اللغة الصينية.
قسم اللغة العبرية.
قسم اللغات الشرقية.
قسم التاريخ.
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.
قسم علم النفس.
قسم الاجتماع.
قسم الفلسفة.
قسم الإعلام.
قسم علم المعلومات.
قسم علوم المسرح.
قسم الآثار والحضارة.
اقسام كلية اداب 2022 جامعة الاسكندرية
قسم اللغة العربية وآدابها
قسم اللغة الإنجليزية وآدابها
اللغة الفرنسية وآدابها
قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
قسم الفلسفة
قسم الاجتماع
قسم علم النفس
قسم الأنثروبولوجيا
قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية
قسم الصوتيات واللسانيات
قسم االدراسات المسرحية
قسم المكتبات والمعلومات
قسم اللغات الشرقية وآدابها
برنامج اللغات التطبيقية
قسم الإعلام
قسم اللغة الصينية وآدابها
برنامج الصوتيات واللغويات القضائية
برنامج الجيوماتيكس والدراسات المساحية
اقسام كلية اداب 2022 جامعة طنطا
قسم الأثار
قسم اللغة العربيةوأدابها
قسم اللغة الانجليزيةوأدابها
قسم المكتبات والمعلومات
قسم اللغة الفرنسية وادابها
قسم اللغات الشرقية
قسم التاريخ
قسم الجغرافياونظم المعلومات الجغرافية
قسم الفلسفة
قسم علم النفس
قسم الاجتماع
قسم الاعلام
اقسام كلية اداب 2022 جامعة قنا
قسم اللغة العربية وآدابها
قسم اللغة الإنجليزية وآدابها
اللغة الفرنسية وآدابها
العبرية
الفاسية
الجغرافيا ونظم المعلومات
علم النفس
التاريخ
الدراسات الإسلامية
الاجتماع
الفلسفة