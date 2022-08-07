تعرف على اقسام كلية اداب 2022.. أبرزها “اللغات الشرقية”

اقسام كلية اداب 2022، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، مما جعلها تتصدر تريند جوجل، عقب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وبدء تنسيق الكليات 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، افضل اقسام كلية اداب 2022، وذلك لمساعدة الطلاب في الاختيار وفقًا لتوجهاته وطموحاته، فبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة يصبح التنسيق محط اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى التعرف على الكليات المختلفة بأقسامها.

اقسام كلية اداب 2022

ويوجد العديد من الأقسام المختلفة التي تتواجد بكليات الأداب في الجامعات المختلفة، وهي على النحو التالي:-

اقسام كلية اداب 2022 جامعة القاهرة

اللغة العربية

اللغات الشرقية.

اللغة الانجليزية.

اللغة الفرنسية.

اللغة الألمانية.

اليونانية واللاتينية.

اللغة اليابانية.

اللغة الإسبانية.

اللغة الصينية.

اللغة الإيطالية.

المكتبات والوثائق والمعلومات.

الاجتماع.

علم النفس.

الفلسفة.

الجغرافيا.

التاريخ.

قسم اللغة الروسية.

اقسام كلية اداب جامعة عين شمس

اللغة العربية

اللغة الانجليزية

اللغة العبرية

اللغات الشرقية

اللغة الفرنسية

الحضارة الاوروبية

الجغرافيا

التاريخ

الدراسات الفلسفية

علم النفس

علم الاجتماع

الاثار

الارشاد السياحى

الارشاد السياحي الفرنسي

علوم الاتصال والاعلام

المكتبات والمعلومات

الدراما والنقد المسرحي

اقسام كلية اداب 2022 جامعة حلوان

قسم اللغة العربية.

قسم اللغة الفرنسية.

قسم اللغة الإنجليزية.

قسم اللغة الألمانية.

قسم اللغة الإيطالية.

قسم اللغة الإسبانية.

قسم اللغة الصينية.

قسم اللغة العبرية.

قسم اللغات الشرقية.

قسم التاريخ.

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

قسم علم النفس.

قسم الاجتماع.

قسم الفلسفة.

قسم الإعلام.

قسم علم المعلومات.

قسم علوم المسرح.

قسم الآثار والحضارة.

اقسام كلية اداب 2022 جامعة الاسكندرية

قسم اللغة العربية وآدابها

قسم اللغة الإنجليزية وآدابها

اللغة الفرنسية وآدابها

قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

قسم الفلسفة

قسم الاجتماع

قسم علم النفس

قسم الأنثروبولوجيا

قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية

قسم الصوتيات واللسانيات

قسم االدراسات المسرحية

قسم المكتبات والمعلومات

قسم اللغات الشرقية وآدابها

برنامج اللغات التطبيقية

قسم الإعلام

قسم اللغة الصينية وآدابها

برنامج الصوتيات واللغويات القضائية

برنامج الجيوماتيكس والدراسات المساحية

اقسام كلية اداب 2022 جامعة طنطا

قسم الأثار

قسم اللغة العربيةوأدابها

قسم اللغة الانجليزيةوأدابها

قسم المكتبات والمعلومات

قسم اللغة الفرنسية وادابها

قسم اللغات الشرقية

قسم التاريخ

قسم الجغرافياونظم المعلومات الجغرافية

قسم الفلسفة

قسم علم النفس

قسم الاجتماع

قسم الاعلام

اقسام كلية اداب 2022 جامعة قنا

قسم اللغة العربية وآدابها

قسم اللغة الإنجليزية وآدابها

اللغة الفرنسية وآدابها

العبرية

الفاسية

الجغرافيا ونظم المعلومات

علم النفس

التاريخ

الدراسات الإسلامية

الاجتماع

الفلسفة