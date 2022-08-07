وزير الاتصالات يكرم طالب بجامعة مصر للمعلوماتية لفوزه بفضية العالم للخماسى الحديث

طلعت: الدولة حريصة على الاستثمار فى ثروتها البشرية وتشجيع الطلاب علي التفوق الرياضى بجانب التفوق العلمى





استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبه بالقرية الذكية محمد الجندى الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال فى جامعة مصر للمعلوماتية، وعضو فريق المنتخب الوطنى للخماسى الحديث للكبار، وهنأ سيادته البطل المصرى على فوزه بالميدالية الفضية فى بطولة العالم للخماسى الحديث التى استضافتها مصر مؤخرا.



وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالقوة والعزيمة التى ظهر بها الجندى أثناء البطولة وإصراره على وضع اسم مصر بين الكبار فى هذه البطولة العالمية؛ مؤكدا على استمرار دعم الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأبطال مصر فى استكمال حصد البطولات ورفع اسم مصر عاليا فى كافة المحافل الدولية.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وجود هذه المواهب الصاعدة والمتميزة فى جامعة مصر للمعلوماتية يملؤنا فخرا وسعادة؛ معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات واكتشاف المزيد من المواهب بين طلاب الجامعة فى كافة المجالات من أمثال الجندى بما يسهم فى استمرار مسيرة النجاحات على كافة المستويات الاقليمية والدولية والتى تتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التقدم والريادة على الصعيد العالمى بكافة المجالات والقطاعات.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال تكريمه للطالب محمد الجندي:" أتمنى أن يجعل كافة طلاب جامعة مصر للمعلوماتية الرياضة والتفوق العلمى أسلوبًا دائمًا ونهجًا يسيرون عليه؛ مؤكدا على حرص الدولة على الاستثمار فى ثروتها البشرية، وتشجيع التفوق الرياضى بالإضافة إلى التفوق العلمى.



وأعربت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية عن بالغ سعادتها بتكريم الدكتور/ عمرو طلعت، للطالب محمد الجندى، والدعم الدائم الذى تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجامعة مما جعلها فريدة من نوعها وتخصصاتها كونها أول جامعة متخصصة فى علوم البيانات والتكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.



وعن دعم جامعة مصر للمعلوماتية للطلاب الرياضيين المسجلين ببطولات تتزامن فترة تنظيمها مع الدراسة والامتحانات، أكدت الدكتورة/ سماء طاهر عميدة كلية تكنولوجيا الأعمال أن الجامعة تؤجل الامتحانات لهم، وتعيد جدولتها، وكذلك توفر لهم المقررات والمحاضرات التي لم يتمكنوا من حضورها، بجانب موافقة مجلس أمناء الجامعة على إعطاء الطلاب المتفوقين رياضيا منح دراسية تقديرا لتميزهم ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

كما أعربت عن سعادتها أن الطالب محمد الجندي واجهة مشرفة للجامعة ومثال يحتذى به فى الوعى والنجاح والإصرار على تحقيق حلمه.



وخلال اللقاء؛ قدم البطل/ محمد الجندى الشكر للدكتور عمر طلعت، على التكريم والدعم المستمر له من قبل الجامعة التى تولى اهتماما كبيرا بتفوق وتقدم الدارسين بها.



جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بقارة إفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الإلكترونى، وفنون الرسوم المتحركة، وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

